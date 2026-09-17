Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας: Η αφιερωματική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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Σωτήρης Μουστάκας Φίνος Φιλμ Finos Film

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας: Η αφιερωματική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

Δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αναφέρεται στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας: Η αφιερωματική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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Ογδόντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση του Σωτήρη Μουστάκα, με τη Φίνος Φιλμ να τιμά τη μνήμη του με ένα αφιερωματικό βίντεο.

Ο αείμνηστος ηθοποιός έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε ταινία της εταιρείας παραγωγής. Ο λόγος για το φιλμ «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα». Πλάνα από αυτή την ταινία και όχι μόνο περιλαμβάνονται σε ένα αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ στο Instagram. Στη συνοδευτική λεζάντα, δε, υπογραμμίζονται τα χαρακτηριστικά που να τον έκαναν να ξεχωρίζουν όχι μόνο ως ταλαντούχο κωμικό αλλά και ως σπουδαίο ηθοποιό.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Με έμφυτο χάρισμα στον αυτοσχεδιασμό, ασταμάτητη σκηνική ενέργεια και μια υποκριτική γκάμα που ξεπερνούσε κατά πολύ την κωμωδία, ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Στη Φίνος Φιλμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969, στην ταινία ''Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα'' του Νίκου Φώσκολου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της καριέρας του ως ''Νομοταγής Πολίτης'' (1974), έναν ρόλο που και ο ίδιος χαρακτήριζε ως την καλύτερη κινηματογραφική του δουλειά. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1940, και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές που συνεχίζουν να μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να τον αγαπάμε όσο λίγους».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

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