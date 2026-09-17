Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με βραβείο στην απομονή των Americana Honors & Awards, το ευχαριστήριο μήνυμα που είχε βιντεοσκοπήσει πριν φύγει από τη ζωή

Με ένα βραβείο τιμήθηκε η

Americana Honors & Awards 2026 και στην εκδήλωση παρουσίασαν το ευχαριστήριο μήνυμα που είχε

Σύμφωνα με το People, πριν την προβολή του βίντεο, η φίλη της και επίσης τραγουδίστρια Έμιλου Χάρις μίλησε για την κληρονομιά που άφησε πίσω της η Πάρτον: «Το 1967, η Ντόλι έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση του μεγάλου της ονείρου, όταν κέρδισε μια θέση ως τραγουδίστρια στο πλευρό του Πόρτερ Γουάγκονερ. Τα ντουέτα τους έγιναν επιτυχία τόσο στην εκπομπή όσο και στα charts, όμως η Ντόλι δεν ήταν το δεκανίκι κανενός. Ήθελε περισσότερα και άξιζε περισσότερα και αποφάσισε να τα διεκδικήσει, πάντα, πάντα με τους δικούς της όρους. Και όλοι ξέρουμε τι συνέβαινε όταν η Ντόλι έβαζε κάτι στο μυαλό της», δήλωσε αρχικά.



Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς όλων των εποχών, αλλά έλαμπε εξίσου έντονα και πάνω στη σκηνή. Έκανε την τηλεόραση να λάμπει και μετά έκανε το ίδιο και στον κινηματογράφο. Η εκπληκτικά όμορφη, καθαρή, ορεινή φωνή της μπορούσε να μας κάνει να κλαίμε και μετά να μας κάνει να ξεκαρδιστούμε με ένα εύστοχο, μερικές φορές πικάντικο αστείο. Δεν υπήρχε τίποτα που δεν μπορούσε να κάνει η Ντόλι, κι έτσι το έκανε».



Η Χάρις, έπειτα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στον δρόμο της τραγουδίστριας και στον τρόπο που τις αντιμετώπιζε: «Υπάρχει άλλη μία διάσημη φράση της Ντόλι "Αν δεν σου αρέσει ο δρόμος στον οποίο περπατάς, άρχισε να στρώνεις έναν άλλο". Μέσα από τα τραγούδια της και το προσωπικό της παράδειγμα, έδειξε σε τόσους μουσικούς, καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους ακριβώς πώς να το κάνουν. Όχι δίνοντάς τους τον χάρτη που δημιούργησε η ίδια, αλλά ενθαρρύνοντάς τους να σχεδιάσουν τον δικό τους. Έτσι, όποιον δρόμο κι αν ακολουθείς, πιστεύω ότι η Ντόλι περπατά μαζί με όλους μας απόψε και πάντα. Σκορπίζει στρας πάνω στο μονοπάτι και μας θυμίζει, καθώς προχωράμε, να αναζητούμε τρόπους να ονειρευόμαστε περισσότερο, να μαθαίνουμε περισσότερο, να νοιαζόμαστε περισσότερο και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, για τον εαυτό μας και για τους άλλους».



Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ερμηνεία των Brandi Carlile και I’m with Her, οι οποίες τραγούδησαν το «Coat of Many Colors» της Ντόλι Πάρτον.