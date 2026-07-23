Η Αντζελίνα Τζολί «θέλει να επουλωθούν οι πληγές όλων», μετά την απόφαση της μικρότερης κόρης της να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της
Η Αντζελίνα Τζολί «θέλει να επουλωθούν οι πληγές όλων», μετά την απόφαση της μικρότερης κόρης της να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της
Η Βίβιεν είναι το τέταρτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κατέθεσε αίτημα για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της
Στη σκιά της δικαστικής διαμάχης και των χρόνιων εντάσεων ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, ακόμη ένα από τα παιδιά τους ζητά να αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από το επώνυμό του, ενώ η ηθοποιός δηλώνει πως θέλει «να επουλωθούν οι πληγές όλων».
Την Τρίτη 21 Ιουλίου, έγινε γνωστό ότι η Βίβιεν είναι το τέταρτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κατέθεσε αίτημα για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της, ακολουθώντας τη Ζαχάρα, τον Μάντοξ και τη Σιλό.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ως λόγος για την αλλαγή αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για «προσωπική» απόφαση. Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δήλωσε στο περιοδικό: «Αν ο κόσμος γνώριζε όλη την αλήθεια, θα έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά και θα σεβόταν τη στάση τους. Το γεγονός ότι δεν μιλούν δημόσια ούτε αποκαλύπτουν λεπτομέρειες δείχνει μόνο την αξιοπρέπειά τους». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι η Αντζελίνα Τζολί «δεν βρίσκεται σε σύγκρουση και δεν είναι θυμωμένη. Θέλει απλώς να επουλωθούν οι πληγές όλων».
Η Βίβιεν ζητά να ονομάζεται πλέον Βίβιαν Μαρσελίν Τζολί, η Ζαχάρα επιδιώκει να αλλάξει το όνομά της σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, ενώ ο Μάντοξ έχει αιτηθεί να γίνει Μάντοξ Τσίβαν Τζολί. Το 2024, η Σιλό κατάφερε και επίσημα να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επίθετό της και να χρησιμοποιεί πλέον μόνο το «Τζολί».
Από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, πηγή είχε σχολιάσει παλαιότερα στο ίδιο μέσο: «Είναι λυπηρό να βλέπεις κάποιον να δημοσιοποιεί επανειλημμένα την επιτυχημένη αποξένωση των παιδιών του από τον άλλο γονέα».
Μέχρι σήμερα η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις αιτήσεις αλλαγής επωνύμου των παιδιών τους. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight ότι όσο μεγαλώνει αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο «πόσο σημαντικό είναι να περιβάλλεσαι από τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν πίσω», τονίζοντας πως «οι φίλοι και η οικογένεια είναι το μόνο που πραγματικά έχει σημασία».
Την Τρίτη 21 Ιουλίου, έγινε γνωστό ότι η Βίβιεν είναι το τέταρτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κατέθεσε αίτημα για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της, ακολουθώντας τη Ζαχάρα, τον Μάντοξ και τη Σιλό.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ως λόγος για την αλλαγή αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για «προσωπική» απόφαση. Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δήλωσε στο περιοδικό: «Αν ο κόσμος γνώριζε όλη την αλήθεια, θα έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά και θα σεβόταν τη στάση τους. Το γεγονός ότι δεν μιλούν δημόσια ούτε αποκαλύπτουν λεπτομέρειες δείχνει μόνο την αξιοπρέπειά τους». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι η Αντζελίνα Τζολί «δεν βρίσκεται σε σύγκρουση και δεν είναι θυμωμένη. Θέλει απλώς να επουλωθούν οι πληγές όλων».
Angelina Jolie ‘Just Wants Everyone to Heal’ as Youngest Daughter Seeks to Drop ‘Pitt’ from Last Name (Exclusive Source) https://t.co/K6BS3qGlef— People (@people) July 22, 2026
Από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, πηγή είχε σχολιάσει παλαιότερα στο ίδιο μέσο: «Είναι λυπηρό να βλέπεις κάποιον να δημοσιοποιεί επανειλημμένα την επιτυχημένη αποξένωση των παιδιών του από τον άλλο γονέα».
Μέχρι σήμερα η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις αιτήσεις αλλαγής επωνύμου των παιδιών τους. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight ότι όσο μεγαλώνει αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο «πόσο σημαντικό είναι να περιβάλλεσαι από τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν πίσω», τονίζοντας πως «οι φίλοι και η οικογένεια είναι το μόνο που πραγματικά έχει σημασία».
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