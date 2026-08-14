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Πέθανε ο 33χρονος πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, 11 χρόνια μετά τον μοιραίο τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 ημέρες
Ο Πορτορικανός ήταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος πριν υποστεί νευρολογική βλάβη το 2015 σε αγώνα με τον Αμερικανό Τερέλ Γουίλιαμς
Ο τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή του Πορτορικανού αθλητή συνέβη το 2015 σε έναν αγώνα με τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς. Ο αγώνας στην κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών τον Οκτώβριο του 2015 απονεμήθηκε στον Γουίλιαμς στον ένατο γύρο λόγω αποκλεισμού, αφού η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, με τον πυγμάχο να παραπονιέται για ζάλη.
Murió el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón.— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 13, 2026
De 33 años y originario de Orocovis, falleció este jueves 13 de agosto tras más de una década lidiando con las graves secuelas de una lesión cerebral irreversible.
El lamentable hecho sucedió el 17/10/15 en el EagleBank Arena… pic.twitter.com/cl2OIPKWsg
Ο 23χρονος τότε Κολόν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια παράνομη γροθιά στην πυγμαχία γνωστή ως «rabbit punches». Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά από καταγγελία για μία από τις γροθιές.
Ο Κολόν κατέρρευσε κατά την επιστροφή του στα αποδυτήρια και διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενώ υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση στον εγκέφαλο, μετά την οποία έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες. Αφού συνήλθε από το κώμα, έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της νευρολογικής βλάβης του Κολόν και χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.
Boxer Prichard Colón has passed away almost 11 years after suffering a subdural hematoma— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 13, 2026
It was caused by Terrel Williams, who landed multiple illegal rabbit punches to the back of the head in their October 2015 fight
He was just 33 years old 💔
Writer: Ian…
Μετά από μήνες θεραπείας, κατάφερε να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, φωνητικούς ήχους και έναν υπολογιστή που παρακολουθούσε τις κινήσεις των ματιών του. «Κουράζεται και γίνεται ανυπόμονος όπως ο καθένας, και μερικές μέρες του είναι καλύτερες από άλλες», έγραψε ο δημοσιογράφος της Washington Post, Kent Babb. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ, πέρα από ό,τι περίμενε κανείς, χάρη στην καλή καθοδήγηση».
Rest In Peace Prichard Colon (1992-2026)🥲— Legionnaire Combat Sports (@Legionnairecsn) August 13, 2026
“Good morning, everyone. I regret to inform you of the passing of my son Prichard from this earthly world. He is now in a better place” — Richard Colón#boxing#sports #combatsports pic.twitter.com/oa85eqP4Gq
Το 2016, η Υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης της Βιρτζίνια αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών του αγώνα, όπως ανέφερε η Washington Post. «Δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία ενέργεια [ή παράλειψη] που να είναι τόσο προφανής ή σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της.
Boxer Prichard Colón has died aged 33, a decade after suffering a brain injury during his fight with Terrel Williams pic.twitter.com/fatjYPR7xJ— Dexerto (@Dexerto) August 13, 2026
Ο Κολόν, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του στη Φλόριντα όταν πέθανε, είχε μια αήττητη καριέρα στο μποξ με 16 αγώνες, εκ των οποίων 13 νίκες με νοκ-άουτ, πριν από την αναμέτρησή του με τον Γουίλιαμς.
The boxing world mourns the loss of Prichard Colón. 🕊️🥊— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 13, 2026
A true warrior whose strength touched and inspired so many. Our deepest condolences to his family, friends and loved ones.
Descansa en Paz, Campeón. 🙏 pic.twitter.com/Q54dPROxQc
Ο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος αστέρι του αθλήματος εκείνη την εποχή με ρεκόρ 15-0 και 12 νίκες με νοκ-άουτ, αγωνίστηκε ξανά το 2017 και το 2019, αλλά δήλωσε ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν τον αγώνα με τον Κολόν επηρέασαν τη ζωή και την καριέρα του.
Prichard Colon has passed away aged 33, his father has confirmed on social media.— Ring Magazine (@ringmagazine) August 13, 2026
Colon was a rising Puerto Rican boxer who suffered a brain haemorrhage and was in a coma for seven months after the first defeat of his career in 2015.
When he awoke, Colon never fully recovered… pic.twitter.com/SodTuPF3iD
«Η καρδιά μου έπεσε, το στομάχι μου ανακατεύτηκε. Προσεύχομαι γι’ αυτόν πολλές φορές την ημέρα να αναρρώσει πλήρως. Δεν μπορώ να απολαύσω αυτή τη νίκη. Ανησυχώ για τον Πρίτσαρντ», δήλωσε ο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν 31 ετών εκείνη την εποχή, λίγο μετά τον αγώνα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Los Angeles Times».
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