Πέθανε ο 33χρονος πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, 11 χρόνια μετά τον μοιραίο τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 ημέρες

Ο Πορτορικανός ήταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος πριν υποστεί νευρολογική βλάβη το 2015 σε αγώνα με τον Αμερικανό Τερέλ Γουίλιαμς





Ο τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή του Πορτορικανού αθλητή συνέβη το 2015 σε έναν αγώνα με τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς. Ο αγώνας στην κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών τον Οκτώβριο του 2015 απονεμήθηκε στον Γουίλιαμς στον ένατο γύρο λόγω αποκλεισμού, αφού η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, με τον πυγμάχο να παραπονιέται για ζάλη.



Ο 23χρονος τότε Κολόν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια παράνομη γροθιά στην πυγμαχία γνωστή ως «rabbit punches». Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά από καταγγελία για μία από τις γροθιές.







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Το 2016, η Υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης της Βιρτζίνια αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών του αγώνα, όπως ανέφερε η Washington Post. «Δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία ενέργεια [ή παράλειψη] που να είναι τόσο προφανής ή σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της.



Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, έντεκα χρόνια μετά τον μοιραίο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια αγώνα που τον άφησε για μήνες σε κώμα και του άφησε ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη.Ο τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή του Πορτορικανού αθλητή συνέβη το 2015 σε έναν αγώνα με τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς. Ο αγώνας στην κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών τον Οκτώβριο του 2015 απονεμήθηκε στον Γουίλιαμς στον ένατο γύρο λόγω αποκλεισμού, αφού η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, με τον πυγμάχο να παραπονιέται για ζάλη.Ο 23χρονος τότε Κολόν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια παράνομη γροθιά στην πυγμαχία γνωστή ως «rabbit punches». Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά από καταγγελία για μία από τις γροθιές.Ο Κολόν κατέρρευσε κατά την επιστροφή του στα αποδυτήρια και διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενώ υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση στον εγκέφαλο, μετά την οποία έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες. Αφού συνήλθε από το κώμα, έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της νευρολογικής βλάβης του Κολόν και χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.Μετά από μήνες θεραπείας, κατάφερε να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, φωνητικούς ήχους και έναν υπολογιστή που παρακολουθούσε τις κινήσεις των ματιών του. «Κουράζεται και γίνεται ανυπόμονος όπως ο καθένας, και μερικές μέρες του είναι καλύτερες από άλλες», έγραψε ο δημοσιογράφος της Washington Post, Kent Babb. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ, πέρα από ό,τι περίμενε κανείς, χάρη στην καλή καθοδήγηση».Το 2016, η Υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης της Βιρτζίνια αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών του αγώνα, όπως ανέφερε η Washington Post. «Δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία ενέργεια [ή παράλειψη] που να είναι τόσο προφανής ή σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της.

Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Κολόν, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη στο Facebook τον θάνατο του γιου του: «Με λύπη σας ενημερώνω για την αποχώρηση του γιου μου Πρίτσαρντ από αυτόν τον γήινο κόσμο. Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».



Ο Κολόν, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του στη Φλόριντα όταν πέθανε, είχε μια αήττητη καριέρα στο μποξ με 16 αγώνες, εκ των οποίων 13 νίκες με νοκ-άουτ, πριν από την αναμέτρησή του με τον Γουίλιαμς.



Ο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος αστέρι του αθλήματος εκείνη την εποχή με ρεκόρ 15-0 και 12 νίκες με νοκ-άουτ, αγωνίστηκε ξανά το 2017 και το 2019, αλλά δήλωσε ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν τον αγώνα με τον Κολόν επηρέασαν τη ζωή και την καριέρα του.



«Η καρδιά μου έπεσε, το στομάχι μου ανακατεύτηκε. Προσεύχομαι γι’ αυτόν πολλές φορές την ημέρα να αναρρώσει πλήρως. Δεν μπορώ να απολαύσω αυτή τη νίκη. Ανησυχώ για τον Πρίτσαρντ», δήλωσε ο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν 31 ετών εκείνη την εποχή, λίγο μετά τον αγώνα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Los Angeles Times».