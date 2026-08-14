Ράβδοι χρυσού και νομίσματα: Βρήκαν... κρυμμένο θησαυρό αξίας €9 εκατ. κατά τη διάρκεια εργασιών σε κτίριο στο Βέλγιο

Έρευνες των Αρχών για να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει ο χρυσός και πώς κατέληξε κρυμμένος μέσα στον τοίχο

9 εκατομμύρια ευρώ, έκαναν εργάτες κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κτήριο στο Saint-Gilles-lez-Termonde, στην ανατολική Φλάνδρα του .



Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Le Parisien, οι εργάτες βρίσκονταν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο υπόγειο του κτηρίου, όπου τοποθετούσαν σωληνώσεις, όταν εντόπισαν ένα κιβώτιο κρυμμένο μέσα σε τοίχο. Ανοίγοντάς το, διαπίστωσαν ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα









Η αστυνομία αναζητά τον ιδιοκτήτη «Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες τοποθετούσαν σωληνώσεις. Τότε έκαναν αυτή την εντυπωσιακή ανακάλυψη», ανέφερε ο Γκέερτ Χίλαερτ από το CAW Ανατολικής Φλάνδρας, οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας στον οποίο ανήκει το κτήριο.



Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους ανακαίνισης, προκειμένου να δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων, στούντιο και γραφεία.



Μόλις βρέθηκε ο χρυσός, ο εργολάβος ενημέρωσε αμέσως τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στη συνέχεια την αστυνομία. Όπως εξήγησε ο Χίλαερτ, αυτό προβλέπεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις.



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Οι Αρχές έχουν πλέον μπροστά τους ένα δύσκολο έργο: να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει ο χρυσός και πώς κατέληξε κρυμμένος μέσα στον τοίχο.



Μια απρόσμενη ανακάλυψη, που εκτιμάται ότι αξίζει περίπου, έκαναν εργάτες κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κτήριο στο Saint-Gilles-lez-Termonde, στην ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Le Parisien, οι εργάτες βρίσκονταν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο υπόγειο του κτηρίου, όπου τοποθετούσαν σωληνώσεις, όταν εντόπισαν ένα κιβώτιο κρυμμένο μέσα σε τοίχο. Ανοίγοντάς το, διαπίστωσαν ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα χρυσού : ψήγματα, νομίσματα αλλά και αριθμημένες ράβδους.Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που επικαλείται το βελγικό μέσο HLN, η συνολική αξία του ευρήματος μπορεί να φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ.«Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες τοποθετούσαν σωληνώσεις. Τότε έκαναν αυτή την εντυπωσιακή ανακάλυψη», ανέφερε ο Γκέερτ Χίλαερτ από το CAW Ανατολικής Φλάνδρας, οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας στον οποίο ανήκει το κτήριο.Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους ανακαίνισης, προκειμένου να δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων, στούντιο και γραφεία.Μόλις βρέθηκε ο χρυσός, ο εργολάβος ενημέρωσε αμέσως τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στη συνέχεια την αστυνομία. Όπως εξήγησε ο Χίλαερτ, αυτό προβλέπεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις.Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Πατρίκ Φέις, επιβεβαίωσε ότι στο κτήριο εντοπίστηκε πράγματι σημαντική ποσότητα χρυσού.Οι Αρχές έχουν πλέον μπροστά τους ένα δύσκολο έργο: να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει ο χρυσός και πώς κατέληξε κρυμμένος μέσα στον τοίχο.

Πρώτο βήμα είναι να διερευνηθεί εάν ο θησαυρός συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες του παρελθόντος. Εφόσον αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός των νόμιμων ιδιοκτητών ή των κληρονόμων τους. Σύμφωνα με τον Χίλαερτ, η διαδικασία αυτή δεν αποκλείεται να διαρκέσει ακόμη και αρκετά χρόνια.



Παράλληλα, εάν αποδειχθεί ότι ο χρυσός δεν αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας και δεν βρεθεί ο νόμιμος κάτοχός του, θα προκύψει το ερώτημα ποιος δικαιούται τον θησαυρό των εκατομμυρίων.



Προς το παρόν, ούτε το CAW, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, ούτε η εταιρεία της οποίας οι εργάτες έκαναν την ανακάλυψη γνωρίζουν εάν μπορούν να διεκδικήσουν μέρος της αξίας του χρυσού ή κάποια αμοιβή για την εύρεσή του.



Μέχρι να δοθούν απαντήσεις, ο θησαυρός έχει παραδοθεί σε αρμόδιο φορέα στις Βρυξέλλες, όπου φυλάσσεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.