Μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του ηθοποιού
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Μπραντ Πιτ Κόρη Επώνυμα Αντζελίνα Τζολί

Μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του ηθοποιού

Η 18χρονη Βίβιεν ακολούθησε τα βήματα των τριών μεγαλύτερων αδελφών της - Είχε ξεκινήσει από το 2024 να μην χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατέρα της

Μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του ηθοποιού
Γεωργία Κοτζιά
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Μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετό του.

Η 18χρονη Βίβιεν ακολούθησε τα βήματα των μεγαλύτερων αδερφών της που επίσης αποστασιοποιούνται από τον ηθοποιό. Σύμφωνα με την Daily Mail, κατέθεσε αίτηση στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας να αλλάξει το νόμιμο όνομά της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, με τον λόγο για την αλλαγή αυτή να αναφέρεται ως «προσωπικός».

Η επίσημη ακρόαση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.


Η νεαρή  είχε ήδη αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της από τον Μάιο του 2024, γεγονός που είχε γίνει γνωστό από το πρόγραμμα της θεατρικής παραγωγής του Broadway «The Outsiders», όπου αναγραφόταν ως Βίβιεν Τζολί, συμμετέχοντας ως παραγωγός μαζί με τη μητέρα της.

Ο Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί αλλά και οι εκπρόσωπόί τους δεν έχουν κάνει καμία σχετική δήλωση μέχρι στιγμής, ωστόσο πρόφατα, πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι ο ηθοποιός βιώνει τη ρήξη με τα παιδιά του ως «βαθιά επώδυνη» και «πιστεύει ότι ο ρόλος της Αντζελίνα στον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα αποτελεί την απόλυτη προδοσία».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η 21χρονη κόρη του ηθοποιού Ζαχάρα, και ο 24χρονος γιος του Μάντοξ, δημοσίευσαν ανακοινώσεις αποκαλύπτοντας την πρόθεσή τους να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από τα ονόματά τους, ενώ η Σιλό άλλαξε νομικά το όνομά της σε Σιλό Τζολί από πέρυσι, με τον δικηγόρο της να αναφέρει πως «έλαβε μια ανεξάρτητη και σημαντική απόφαση έπειτα από επώδυνα γεγονότα».
Γεωργία Κοτζιά
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