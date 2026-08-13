Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έπαιξε beach volley κρατώντας τον δύο μηνών γιο της αγκαλιά: «Αν η μπάλα σκάσει στο κεφάλι του μωρού; Τι θα κάνετε τότε;» της γράφουν στο TikTok





Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίστηκε να κρατάει τον δύο μηνών γιο της, ενώ έπαιζε beach volley δημοσίευσε, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στο TikTok με ορισμένους να κρίνουν την κίνησή της, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων «αν η μπάλα σκάσει στο κεφάλι του μωρού; Τι θα κάνετε τότε;».

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε από

ακολούθους

της, με αρκετούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια του μωρού. Οι επικριτικές αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συμμετείχε σε ένα παιχνίδι με το μωρό στην αγκαλιά της, με ορισμένους να θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττό κίνδυνο.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο «όχι ρε παιδιά. Αν η μπάλα σκάσει στο κεφάλι του μωρού; Τι θα κάνετε τότε;

», ενώ άλλοι επέκριναν επίσης την επιλογή της να παίξει beach volley έχοντας μαζί της το παιδί της, σημειώνοντας «

», «

», «

» και «

;».











Μετά τις αντιδράσεις κάτω από το βίντεο, ο σύζυγος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη,



Όπως έγραψε ο ίδιος κάτω από την ανάρτησή της: «Επειδή βλέπω αρκετά σχόλια… Προφανώς και δεν έπαιζαν κανονικό ποδόσφαιρο με το μωρό αγκαλιά. Ήταν απλώς μια χαλαρή στιγμή μεταξύ μας, μία-δύο φάσεις για πλάκα, αφού ο μπεμπίνος σήμερα δεν ξεκολλούσε από την αγκαλιά της μαμάς του. Όλα έγιναν με απόλυτη προσοχή και, φυσικά, καμία μπάλα δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει ανεξέλεγκτα προς το μέρος τους. Λίγη κοινή λογική πριν βγάλουμε συμπεράσματα από μερικά δευτερόλεπτα ενός βίντεο».





Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και αρκετοί που πήραν θέση υπέρ της γράφοντας «ό,τι καλύτερο έχω δει» και «μπράβο σου κούκλα μου». Ορισμένοι υποστήριξαν, ότι οι ίδιοι οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα το παιδί τους, τις ανάγκες του και τον τρόπο με τον οποίο το φροντίζουν, θεωρώντας ότι δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται μια τέτοια στιγμή από τρίτους. Μερικές γυναίκες μάλιστα τόνισαν ότι μία μητέρα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα παράλληλα «μία μαμά όλα τα μπορεί» και «α ρε μάνες τα πάντα κάνουμε».Μετά τις αντιδράσεις κάτω από το βίντεο, ο σύζυγος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, Σάκης Κατσούλης την υπερασπίστηκε δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έπαιζαν κανονικά, και πως καταγράφηκε «μια χαλαρή στιγμή μεταξύ τους».Όπως έγραψε ο ίδιος κάτω από την ανάρτησή της: «Επειδή βλέπω αρκετά σχόλια… Προφανώς και δεν έπαιζαν κανονικό ποδόσφαιρο με το μωρό αγκαλιά. Ήταν απλώς μια χαλαρή στιγμή μεταξύ μας, μία-δύο φάσεις για πλάκα, αφού ο μπεμπίνος σήμερα δεν ξεκολλούσε από την αγκαλιά της μαμάς του. Όλα έγιναν με απόλυτη προσοχή και, φυσικά, καμία μπάλα δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει ανεξέλεγκτα προς το μέρος τους. Λίγη κοινή λογική πριν βγάλουμε συμπεράσματα από μερικά δευτερόλεπτα ενός βίντεο».

Στο κλιπ που κοινοποίησε η πρώην παίκτρια του Survivor την Πέμπτη 13 Αυγούστου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται στην παραλία να κρατάει το παιδί της και παράλληλα να κλωτσάει μία μπάλα.άμα φάει την μπάλα στο κεφάλι το μικρό; Τι κάνετε; Έλεοςανεύθυνοιαν είναι δυνατόναυτόδηλαδήδεν θα μπορούσε να γίνει και χωρίς το μωρό αγκαλιά