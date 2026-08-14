Τέλος το απαγορευτικό απόπλου, ξεκίνησαν τα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο: Πρόσθετα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό

Κανονικά πραγματοποιούνται οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά – Πέντε δρομολόγια από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών του Δεκαπενταύγουστου μετά την άρση του απαγορευτικού





Συνολικά προγραμματίστηκαν και θα εκτελεστούν οκτώ δρομολόγια από τα δύο λιμάνια —πέντε από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο— με τροποποιήσεις και πρόσθετες αναχωρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά.





Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες αναχωρήσεις:



Στις 16:00 το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.



Στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.



Από το Λαύριο προγραμματίστηκαν τρία δρομολόγια:



Κλείσιμο

Στις 16:00 το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Στη 01:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου το «Άρτεμις» για Μήλο.



Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες καλό είναι να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.



Ομαλοποιείται σταδιακά η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς μετά τις 16:00 της Παρασκευής 14 Αυγούστου δεν είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου Συνολικά προγραμματίστηκαν και θα εκτελεστούν οκτώ δρομολόγια από τα δύο λιμάνια —πέντε από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο— με τροποποιήσεις και πρόσθετες αναχωρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά.Παράλληλα, πλοία που είχαν προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας, είναι ήδη εν πλω με τα δρομολόγια πλέον να εκτελούνται κανονικά.Στις 16:00 το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο.Στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.Στις 18:00 το «Superferry» για Άνδρο.Στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο.Στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.Στις 16:00 το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.Στις 16:00 το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.Στη 01:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου το «Άρτεμις» για Μήλο.Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες καλό είναι να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.





Τι αναφέρει η ΕΜΥ για τους ισχυρούς ανέμους Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο έως το Ικάριο, ενώ ισχυροί άνεμοι καταγράφονται επίσης στο Στενό Καφηρέα, τον Νότιο Ευβοϊκό, το Καρπάθιο, τη Θάλασσα Κυθήρων και το Νοτιοδυτικό Κρητικό.



Στο Στενό Καφηρέα πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 ή 9 μποφόρ, οι οποίοι από τις 16:00 UTC της 14ης Αυγούστου προβλέπεται να φτάνουν τα 8 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC.



Στον Νότιο Ευβοϊκό οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και νοτίως του 38ου παραλλήλου τα 8 ή 9 μποφόρ. Από τις 13:00 UTC προβλέπονται 7 ή 8 μποφόρ και στα νότια 8 μποφόρ.



Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ, ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 40 λεπτών, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και αργότερα τα 7 ή 8. Δυτικά του ίδιου ορίου, οι άνεμοι φτάνουν αρχικά τα 8 ή 9 μποφόρ και στη συνέχεια τα 8.



Ισχυροί άνεμοι επικρατούν και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Ικάριο . Δυτικά του 25ου μεσημβρινού και 40 λεπτών και νοτίως του 37ου παραλλήλου και 20 λεπτών προβλέπονται βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ. Βορειότερα οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 ή 9 μποφόρ και αργότερα τα 8.



Στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 7 ή 8 μποφόρ, με το σχετικό δελτίο να βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 UTC.



Στο Καρπάθιο , νοτίως του 35ου παραλλήλου και 20 λεπτών, πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 7 ή 8 μποφόρ.



Αντίστοιχη ένταση, 7 ή 8 μποφόρ, καταγράφεται στη Θάλασσα Κυθήρων , ανατολικά του 22ου μεσημβρινού και 30 λεπτών, τόσο βόρεια όσο και νότια του 35ου παραλλήλου και 40 λεπτών. Στο βόρειο τμήμα το έκτακτο δελτίο συνεχίζεται έως τις 13:00 UTC, ενώ στο νότιο τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC.



Τέλος, στο Νοτιοδυτικό Κρητικό , ανατολικά του 22ου μεσημβρινού και βόρεια του 34ου παραλλήλου, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν επίσης τα 7 ή 8 μποφόρ, με το έκτακτο δελτίο να παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC της 14ης Αυγούστου.