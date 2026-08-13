Πέρεζ Χίλτον: Στεκόταν μπροστά από το μπάνιο γυμνός, γεμάτος αίματα, δεν τον αναγνώρισα, λέει η αδερφή του για τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
Πέρεζ Χίλτον: Στεκόταν μπροστά από το μπάνιο γυμνός, γεμάτος αίματα, δεν τον αναγνώρισα, λέει η αδερφή του για τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
Όταν άνοιξα την πόρτα, αντίκρισα τον χειρότερο εφιάλτη μου, περιέγραψε η αδερφή του blogger
Μια περιγραφή της ημέρας κατά την οποία ο Πέρεζ Χίλτον αυτοτραυματίστηκε σε live στο TikTok, έκανε η αδερφή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν τον αναγνώρισε όταν αντίκρισε γυμνό στο μπάνιο, καλυμμένο με αίματα.
Η Μπάρμπαρα Λαβαντέιρα παραχώρησε συνέντευξη στο Page Six μιλώντας για όσα συνέβησαν στο σπίτι του blogger στο Μαϊάμι στις 4 Αυγούστου. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο σπίτι ανέφερε ότι εκείνο το απόγευμα ο Χίλτον, κατά κόσμον Μάριο Αρμάντο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, είχε κλειδωθεί στο υπνοδωμάτιό του, κάτι που, όπως είπε, δεν συνήθιζε να κάνει. Όταν προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του και δεν έλαβε απάντηση, άρχισε να ανησυχεί.
Αφού μπήκε στο δωμάτιο και διαπίστωσε ότι ο αδερφός της βρισκόταν στο μπάνιο, προσπάθησε ξανά να του μιλήσει. Όταν εκείνος δεν απάντησε, ξεκλείδωσε την πόρτα και αντίκρισε τον 48χρονο τραυματισμένο και καλυμμένο με αίμα.
«Όταν άνοιξα την πόρτα, αντίκρισα τον χειρότερο εφιάλτη μου. Ο Μάριο στεκόταν μπροστά από το ντους, γυμνός, γεμάτος κοψίματα και αίματα, με ένα κοπίδι στο χέρι», περιέγραψε. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν, όπως είπε, τόσο διαφορετική από τον άνθρωπο που γνώριζε. «Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν αναγνώρισα τον αδερφό μου όταν τον κοίταξα. Το είδα στα μάτια του. Δεν έμοιαζαν ίδια. Και μετά, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, μου χαμογέλασε. Ένιωθα σαν να κοιτούσα κάποιον άλλον», ανέφερε.
Η Μπάρμπαρα αποχώρησε από το μπάνιο και πήρε μαζί της τα τρία παιδιά του Χίλτον. Αφού τα έβγαλε από το σπίτι, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε από μια φίλη της να τα απομακρύνει από το σημείο. Αργότερα επέστρεψε στο σπίτι, όπου περίμενε το ασθενοφόρο, και προσπάθησε να περιορίσει την αιμορραγία του αδερφού της.
Όπως περιέγραψε: «Τελικά, μπόρεσα να επιστρέψω στο σπίτι ενώ περίμενα το ασθενοφόρο και να βάλω πετσέτες πάνω στον Μάριο, ώστε να βοηθήσω να σταματήσει η αιμορραγία. Είχε ήδη χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, όμως κατά κάποιον τρόπο ήταν ακόμη σε θέση να μιλήσει, αν και η φωνή του ήταν πολύ αδύναμη».
Η ίδια εξήγησε, ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια επειδή, όπως υποστήριξε, έχουν κυκλοφορήσει πολλές φήμες και ανακριβείς πληροφορίες: «Μιλάω τώρα για όλους όσοι νοιάζονται για εκείνον και του στέλνουν ευχές, αλλά και εξαιτίας όλων των φημών, των ψευδών δημοσιευμάτων, των ψεύτικων αποκλειστικοτήτων και των κατασκευασμένων δηλώσεων που κυκλοφορούν. Μπορώ να μοιραστώ μόνο όσα είδα και έζησα, αλλά θέλω ο κόσμος να τα ακούσει απευθείας από κάποιον που ήταν πραγματικά εκεί».
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου, όταν ο 48χρονος εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok να αυτοτραυματίζεται. Έπειτα από δεκάδες κλήσεις ανήσυχων θεατών, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε αίτηση για ακούσια νοσηλεία, όπως προβλέπεται για άτομα που θεωρείται ότι ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή για άλλους.
Η Μπάρμπαρα Λαβαντέιρα παραχώρησε συνέντευξη στο Page Six μιλώντας για όσα συνέβησαν στο σπίτι του blogger στο Μαϊάμι στις 4 Αυγούστου. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο σπίτι ανέφερε ότι εκείνο το απόγευμα ο Χίλτον, κατά κόσμον Μάριο Αρμάντο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, είχε κλειδωθεί στο υπνοδωμάτιό του, κάτι που, όπως είπε, δεν συνήθιζε να κάνει. Όταν προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του και δεν έλαβε απάντηση, άρχισε να ανησυχεί.
Αφού μπήκε στο δωμάτιο και διαπίστωσε ότι ο αδερφός της βρισκόταν στο μπάνιο, προσπάθησε ξανά να του μιλήσει. Όταν εκείνος δεν απάντησε, ξεκλείδωσε την πόρτα και αντίκρισε τον 48χρονο τραυματισμένο και καλυμμένο με αίμα.
«Όταν άνοιξα την πόρτα, αντίκρισα τον χειρότερο εφιάλτη μου. Ο Μάριο στεκόταν μπροστά από το ντους, γυμνός, γεμάτος κοψίματα και αίματα, με ένα κοπίδι στο χέρι», περιέγραψε. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν, όπως είπε, τόσο διαφορετική από τον άνθρωπο που γνώριζε. «Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν αναγνώρισα τον αδερφό μου όταν τον κοίταξα. Το είδα στα μάτια του. Δεν έμοιαζαν ίδια. Και μετά, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, μου χαμογέλασε. Ένιωθα σαν να κοιτούσα κάποιον άλλον», ανέφερε.
Perez Hilton’s sister gives harrowing firsthand account of his suicide attempt: ‘I didn’t recognize my brother’ https://t.co/zgDVJHLEmi pic.twitter.com/VYnpf2ysrZ— Page Six (@PageSix) August 13, 2026
Όπως περιέγραψε: «Τελικά, μπόρεσα να επιστρέψω στο σπίτι ενώ περίμενα το ασθενοφόρο και να βάλω πετσέτες πάνω στον Μάριο, ώστε να βοηθήσω να σταματήσει η αιμορραγία. Είχε ήδη χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, όμως κατά κάποιον τρόπο ήταν ακόμη σε θέση να μιλήσει, αν και η φωνή του ήταν πολύ αδύναμη».
Η ίδια εξήγησε, ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια επειδή, όπως υποστήριξε, έχουν κυκλοφορήσει πολλές φήμες και ανακριβείς πληροφορίες: «Μιλάω τώρα για όλους όσοι νοιάζονται για εκείνον και του στέλνουν ευχές, αλλά και εξαιτίας όλων των φημών, των ψευδών δημοσιευμάτων, των ψεύτικων αποκλειστικοτήτων και των κατασκευασμένων δηλώσεων που κυκλοφορούν. Μπορώ να μοιραστώ μόνο όσα είδα και έζησα, αλλά θέλω ο κόσμος να τα ακούσει απευθείας από κάποιον που ήταν πραγματικά εκεί».
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου, όταν ο 48χρονος εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok να αυτοτραυματίζεται. Έπειτα από δεκάδες κλήσεις ανήσυχων θεατών, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε αίτηση για ακούσια νοσηλεία, όπως προβλέπεται για άτομα που θεωρείται ότι ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή για άλλους.
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