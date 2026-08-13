Μελίνα Νικολαΐδη: Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί αναληθή δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή, έχω ήδη κινηθεί νομικά
Μελίνα Νικολαΐδη: Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί αναληθή δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή, έχω ήδη κινηθεί νομικά
Παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν, σημείωσε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη
Τη δική της θέση για δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν στην προσωπική της ζωή και περιέχουν αναληθείς πληροφορίες, εξέφρασε η Μελίνα Νικολαΐδη, τονίζοντας ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά.
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου δύο Instagram stories, μέσω των οποίων διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει δημόσια κάθε φήμη που κυκλοφορεί για το πρόσωπό της, ωστόσο, όπως σημείωσε, σε ορισμένες περιπτώσεις «η σιωπή μπορεί να εκληφθεί ως ανοχή». Παράλληλα, ανέφερε ότι για συγκεκριμένα δημοσιεύματα έχει ήδη κινηθεί νομικά.
Η Μελίνα Νικολαΐδη εξήγησε αρχικά, ότι δημοσιεύματα επινοούν ιστορίες για την προσωπική της ζωή και παρουσιάζουν ως πραγματικά γεγονότα περιστατικά που, όπως λέει, δεν συνέβησαν ποτέ: «Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη. Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό».
Δείτε τις αναρτήσεις
Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό, κατά την άποψή της, δεν δικαιολογεί τη διάδοση αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών: «Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών. Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks».
Κλείνοντας, η Μελίνα Νικολαΐδη τόνισε ότι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει σε δημοσιεύματα να καθορίζουν την εικόνα της: «Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά. Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου δύο Instagram stories, μέσω των οποίων διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει δημόσια κάθε φήμη που κυκλοφορεί για το πρόσωπό της, ωστόσο, όπως σημείωσε, σε ορισμένες περιπτώσεις «η σιωπή μπορεί να εκληφθεί ως ανοχή». Παράλληλα, ανέφερε ότι για συγκεκριμένα δημοσιεύματα έχει ήδη κινηθεί νομικά.
Η Μελίνα Νικολαΐδη εξήγησε αρχικά, ότι δημοσιεύματα επινοούν ιστορίες για την προσωπική της ζωή και παρουσιάζουν ως πραγματικά γεγονότα περιστατικά που, όπως λέει, δεν συνέβησαν ποτέ: «Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη. Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό».
Δείτε τις αναρτήσεις
Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό, κατά την άποψή της, δεν δικαιολογεί τη διάδοση αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών: «Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών. Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks».
Κλείνοντας, η Μελίνα Νικολαΐδη τόνισε ότι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει σε δημοσιεύματα να καθορίζουν την εικόνα της: «Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά. Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα