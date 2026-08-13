Η αντίδραση της Dara για επιλογή του Μπουργκάς για την Eurovision 2027: Είμαι πανευτυχής, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι
Η αντίδραση της Dara για επιλογή του Μπουργκάς για την Eurovision 2027: Είμαι πανευτυχής, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι
Το Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού
Μετά την ανακοίνωση για την επιλογή του Μπουργκάς για την Eurovision 2027, η Dara εξέφρασε τον ενθουσιασμό της και απευθυνόμενη στους θαυμαστές του διαγωνισμού, σχολίασε με χιούμορ «τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι».
Η EBU και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT ανακοίνωσαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ότι στο Μπουργκάς, στη βουλγαρική παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Λίγες ώρες αργότερα, η φετινή νικήτρια με το «Bangaranga» σχολίασε την είδηση, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Wiwibloggs στα social media, η τραγουδίστρια είπε, ενώ κρατούσε το τρόπαιό της: «Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, καταρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision, ετοιμαστείτε, γιατί θα τα “σπάσουμε”. Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια».
Δείτε το βίντεο
Οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός της Eurovision 2027 θα διεξαχθούν στην Arena Burgas, η οποία χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών ως μία από τις νεότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας και άνοιξε το 2023. Πιο αναλυτικά, οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.
Η EBU και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT ανακοίνωσαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ότι στο Μπουργκάς, στη βουλγαρική παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Λίγες ώρες αργότερα, η φετινή νικήτρια με το «Bangaranga» σχολίασε την είδηση, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Wiwibloggs στα social media, η τραγουδίστρια είπε, ενώ κρατούσε το τρόπαιό της: «Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, καταρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision, ετοιμαστείτε, γιατί θα τα “σπάσουμε”. Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια».
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Οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός της Eurovision 2027 θα διεξαχθούν στην Arena Burgas, η οποία χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών ως μία από τις νεότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας και άνοιξε το 2023. Πιο αναλυτικά, οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.
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