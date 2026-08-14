Η ανάποδη βουτιά της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες: «Πρόσεχε μην πιείς όλο τον ωκεανό» της φώναζαν, δείτε βίντεο
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Ιωάννα Τούνη Μαλδίβες βουτιά

Η ανάποδη βουτιά της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες: «Πρόσεχε μην πιείς όλο τον ωκεανό» της φώναζαν, δείτε βίντεο

Παρά το άγχος της, η Ιωάννα Τούνη τα κατάφερε και εισέπραξε τα «μπράβο» από την παρέα της

Η ανάποδη βουτιά της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες: «Πρόσεχε μην πιείς όλο τον ωκεανό» της φώναζαν, δείτε βίντεο
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Τις ικανότητες της στις... καταδύσεις θέλησε να δοκιμάσει η Ιωάννα Τούνη στις Μαλδίβες όπου βρίσκεται για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της με τον γιο της, τον σύντροφό της και φίλους.

Η επιχειρηματίας και influencer πήρε θέση στην άκρη ενός σκάφους και αφού «μέτρησε» τις δυνάμεις της, βούτηξε στο νερό.

«Πρόσεξε μην πιεις όλο τον ωκεανό» της φώναζαν από την παρέα της με την ίδια να απαντά «αυτό είναι το μόνο εύκολο».

Αφού ζήτησε να μην την αγχώνουν με αντίστροφη μέτρηση, η Ιωάννα Τούνη έκανε τη βουτιά, εισπράττοντας τα «μπράβο» για την προσπάθειά της.



Η βουτιά, μάλιστα, καταγράφηκε και από δεύτερη κάμερα.


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