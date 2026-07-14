Μπραντ Πιτ: Τα παιδιά του, Ζαχάρα και Μάντοξ είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επίσημη αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα τους
Μπραντ Πιτ: Τα παιδιά του, Ζαχάρα και Μάντοξ είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επίσημη αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα τους
Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απομένει η έγκριση του δικαστηρίου
Δύο από τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, η Ζαχάρα και ο Μάντοξ, προχώρησαν στο επόμενο βήμα της διαδικασίας για την επίσημη αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ» από τα ονόματά τους.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, η 21χρονη Ζαχάρα και ο 24χρονος Μάντοξ δημοσίευσαν στην εφημερίδα Los Angeles Daily Journal την επίσημη αίτησή τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας για τις αλλαγές ονόματος. Η Ζαχάρα προχώρησε στη δημοσίευση στις 9 Ιουλίου, ενώ ο Μάντοξ στις 7 Ιουλίου.
Με τις αιτήσεις τους ζητούν να αναγνωρίζονται πλέον νομικά ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί και Μάντοξ Τσίβαν Τζολί, αντίστοιχα. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απομένει η έγκριση του δικαστηρίου. Οι σχετικές ακροάσεις έχουν οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου στην περίπτωση του Μάντοξ και για τις 28 Σεπτεμβρίου στην περίπτωση της Ζαχάρα.
Η απόφαση της Ζαχάρα έρχεται μετά την αποφοίτησή της στις 17 Μαΐου, όταν επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το επώνυμο του πατέρα της. Αν και στο πρόγραμμα της τελετής αναγραφόταν ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ, το όνομά της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της στην Ψυχολογία.
Ανάλογη κίνηση είχε ακολουθήσει και ο Μάντοξ, ο οποίος είχε ήδη αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από τους τίτλους της πρόσφατης ταινίας της μητέρας του «Couture», όπου εργάστηκε ως βοηθός, πριν καταθέσει και επίσημα την αίτηση αλλαγής του ονόματός του.
Η Ζαχάρα και ο Μάντοξ δεν είναι τα μόνα παιδιά του πρώην ζευγαριού που έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους. Το 2024, η Σιλό ολοκλήρωσε και επίσημα τη διαδικασία αλλαγής του ονόματός της σε Σιλό Τζολί, ενώ και η Βίβιεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στο οποίο συμμετείχε ως βοηθός παραγωγής δίπλα στη μητέρα της, με το όνομα Βίβιεν Τζολί αντί για Βίβιεν Τζολί-Πιτ.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται έπειτα από χρόνια δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τα παιδιά του μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με το People, πηγή είχε αναφέρει το 2024 ότι ο Μπραντ Πιτ έχει πλέον «ουσιαστικά μηδενική επαφή» με τα ενήλικα παιδιά του. Τότε διατηρούσε ακόμη δικαίωμα επικοινωνίας με τα μικρότερα παιδιά του, τα οποία πλέον έχουν ενηλικιωθεί.
Από την πλευρά του ηθοποιού, πρόσωπο που τον γνωρίζει ανέφερε στο περιοδικό: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης εκστρατείας αποξένωσης των παιδιών από τον γονέα τους. Είναι μια εξαιρετικά θλιβερή πραγματικότητα, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη έπειτα από χρόνια κατά τα οποία ο ένας γονέας χρησιμοποιούσε τα παιδιά εναντίον του άλλου, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, η 21χρονη Ζαχάρα και ο 24χρονος Μάντοξ δημοσίευσαν στην εφημερίδα Los Angeles Daily Journal την επίσημη αίτησή τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας για τις αλλαγές ονόματος. Η Ζαχάρα προχώρησε στη δημοσίευση στις 9 Ιουλίου, ενώ ο Μάντοξ στις 7 Ιουλίου.
Με τις αιτήσεις τους ζητούν να αναγνωρίζονται πλέον νομικά ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί και Μάντοξ Τσίβαν Τζολί, αντίστοιχα. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απομένει η έγκριση του δικαστηρίου. Οι σχετικές ακροάσεις έχουν οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου στην περίπτωση του Μάντοξ και για τις 28 Σεπτεμβρίου στην περίπτωση της Ζαχάρα.
Angelina Jolie and Brad Pitt's Daughter Zahara Files to Drop 'Pitt' from Last Name Days After Brother Maddox Did the Same https://t.co/vINKYDMmAT— People (@people) June 10, 2026
Ανάλογη κίνηση είχε ακολουθήσει και ο Μάντοξ, ο οποίος είχε ήδη αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από τους τίτλους της πρόσφατης ταινίας της μητέρας του «Couture», όπου εργάστηκε ως βοηθός, πριν καταθέσει και επίσημα την αίτηση αλλαγής του ονόματός του.
Η Ζαχάρα και ο Μάντοξ δεν είναι τα μόνα παιδιά του πρώην ζευγαριού που έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους. Το 2024, η Σιλό ολοκλήρωσε και επίσημα τη διαδικασία αλλαγής του ονόματός της σε Σιλό Τζολί, ενώ και η Βίβιεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στο οποίο συμμετείχε ως βοηθός παραγωγής δίπλα στη μητέρα της, με το όνομα Βίβιεν Τζολί αντί για Βίβιεν Τζολί-Πιτ.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται έπειτα από χρόνια δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τα παιδιά του μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με το People, πηγή είχε αναφέρει το 2024 ότι ο Μπραντ Πιτ έχει πλέον «ουσιαστικά μηδενική επαφή» με τα ενήλικα παιδιά του. Τότε διατηρούσε ακόμη δικαίωμα επικοινωνίας με τα μικρότερα παιδιά του, τα οποία πλέον έχουν ενηλικιωθεί.
Από την πλευρά του ηθοποιού, πρόσωπο που τον γνωρίζει ανέφερε στο περιοδικό: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης εκστρατείας αποξένωσης των παιδιών από τον γονέα τους. Είναι μια εξαιρετικά θλιβερή πραγματικότητα, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη έπειτα από χρόνια κατά τα οποία ο ένας γονέας χρησιμοποιούσε τα παιδιά εναντίον του άλλου, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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