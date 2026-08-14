Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Κλοπή Έργα τέχνης Πάρμα Καραμπινιέροι Πολ Σεζάν Ανρί Ματίς Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ Πίνακες

Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ

Ο πίνακας του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, «Les Poissons», ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία

Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ
Ζωή Ψαρρά
Εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν από το Σώμα των Καραμπινιέρων οι τρεις πίνακες αξίας άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν κλαπεί τον περασμένο Μάρτιο από το Ίδρυμα Magnani Rocca, στην περιοχή της Πάρμα.

Δείτε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Ιδρύματος Μανιάνι Ρόκα, τη νύχτα της κλοπής των πινάκων των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς

Recuperati i tre quadri rubati a Parma, nei video di sorveglianza i ladri in azione


Όπως μεταδίδει το Reuters, η εθνική στρατιωτική αστυνομία, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και κατόπιν ερευνών που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πάρμας, εντόπισαν και τα τρία έργα. 

Πρόκειται για τον πίνακα «Natura morta con ciliegie» (1890)  του Πολ Σεζάν, μολύβι και ακουαρέλα σε λευκό χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, τον πίνακα «Les Poissons» (1917) του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, λάδι σε καμβά, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο «Renoir 1917», εκτιμώμενης αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ και τον πίνακα «Odalisca sulla terrazza»  (1922) του Ανρί Ματίς, έγχρωμη ακουατίντα σε χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ. 

Ο πίνακας του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, «Les Poissons», ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία.


Κλείσιμο


Η κλοπή είχε σημειωθεί τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου  2026, όταν μια καλά οργανωμένη συμμορία εισέβαλε στο μουσείο αφού έκοψε με πριόνι τις μπάρες περιμετρικής πύλης, ολοκληρώνοντας το «χτύπημα» σε λιγότερο από τρία λεπτά. Οι δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, εγκατέλειψαν στο μέρος έναν τέταρτο πίνακα τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, πάνω στον οποίο εντοπίστηκαν βιολογικά ίχνη και αποτυπώματα που βοήθησαν στην έρευνα. 

Το Ίδρυμα Magnani Rocca φιλοξενεί τη μόνιμη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι, στη λεγόμενη «Βίλα των Αριστουργημάτων», και περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια και Μονέ.

Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ
Στόχος διαρρηκτών έγινε το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στο Μαμιάνο ντι Τραβερσετόλο της Πάρμας στην Ιταλία, απ’ όπου αφαιρέθηκαν τρία έργα τέχνης, τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου 2026
Ζωή Ψαρρά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης