Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ
Ανακτήθηκαν οι τρεις πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από γκαλερί στην Πάρμα, βίντεο από τη διάρρηξη - Η αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ
Ο πίνακας του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, «Les Poissons», ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία
Εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν από το Σώμα των Καραμπινιέρων οι τρεις πίνακες αξίας άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν κλαπεί τον περασμένο Μάρτιο από το Ίδρυμα Magnani Rocca, στην περιοχή της Πάρμα.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η εθνική στρατιωτική αστυνομία, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και κατόπιν ερευνών που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πάρμας, εντόπισαν και τα τρία έργα.
Πρόκειται για τον πίνακα «Natura morta con ciliegie» (1890) του Πολ Σεζάν, μολύβι και ακουαρέλα σε λευκό χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, τον πίνακα «Les Poissons» (1917) του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, λάδι σε καμβά, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο «Renoir 1917», εκτιμώμενης αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ και τον πίνακα «Odalisca sulla terrazza» (1922) του Ανρί Ματίς, έγχρωμη ακουατίντα σε χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.
Ο πίνακας του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, «Les Poissons», ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία.
Η κλοπή είχε σημειωθεί τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου 2026, όταν μια καλά οργανωμένη συμμορία εισέβαλε στο μουσείο αφού έκοψε με πριόνι τις μπάρες περιμετρικής πύλης, ολοκληρώνοντας το «χτύπημα» σε λιγότερο από τρία λεπτά. Οι δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, εγκατέλειψαν στο μέρος έναν τέταρτο πίνακα τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, πάνω στον οποίο εντοπίστηκαν βιολογικά ίχνη και αποτυπώματα που βοήθησαν στην έρευνα.
Το Ίδρυμα Magnani Rocca φιλοξενεί τη μόνιμη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι, στη λεγόμενη «Βίλα των Αριστουργημάτων», και περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια και Μονέ.
Δείτε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Ιδρύματος Μανιάνι Ρόκα, τη νύχτα της κλοπής των πινάκων των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς
Όπως μεταδίδει το Reuters, η εθνική στρατιωτική αστυνομία, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και κατόπιν ερευνών που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πάρμας, εντόπισαν και τα τρία έργα.
Πρόκειται για τον πίνακα «Natura morta con ciliegie» (1890) του Πολ Σεζάν, μολύβι και ακουαρέλα σε λευκό χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, τον πίνακα «Les Poissons» (1917) του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, λάδι σε καμβά, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο «Renoir 1917», εκτιμώμενης αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ και τον πίνακα «Odalisca sulla terrazza» (1922) του Ανρί Ματίς, έγχρωμη ακουατίντα σε χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.
Ο πίνακας του Πιερ - Ωγκύστ Ρενουάρ, «Les Poissons», ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία.
Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️— La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026
Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86
Η κλοπή είχε σημειωθεί τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου 2026, όταν μια καλά οργανωμένη συμμορία εισέβαλε στο μουσείο αφού έκοψε με πριόνι τις μπάρες περιμετρικής πύλης, ολοκληρώνοντας το «χτύπημα» σε λιγότερο από τρία λεπτά. Οι δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, εγκατέλειψαν στο μέρος έναν τέταρτο πίνακα τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, πάνω στον οποίο εντοπίστηκαν βιολογικά ίχνη και αποτυπώματα που βοήθησαν στην έρευνα.
Το Ίδρυμα Magnani Rocca φιλοξενεί τη μόνιμη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι, στη λεγόμενη «Βίλα των Αριστουργημάτων», και περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια και Μονέ.
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