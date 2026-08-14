Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε αγκαλιά με τους γιους της: Διακοπές μαζί είναι ευτυχία, έγραψε
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε αγκαλιά με τους γιους της: Διακοπές μαζί είναι ευτυχία, έγραψε
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τα παιδιά της, Διονύση και Φίλιππο Πηλαδάκη
Αγκαλιά με τους γιους της πόζαρε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δημοσιεύοντας στα social media το κοινό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους.
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μία νυχτερινή λήψη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Διονύση και Φίλιππο Πηλαδάκη. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φωτογραφήθηκε χαμογελαστή ανάμεσα στους δύο γιους της, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τις στιγμές που περνάνε μαζί, μέσω της λεζάντας της ανάρτησης που έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στο Instagram. «Διακοπές μαζί είναι ευτυχία» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μία νυχτερινή λήψη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Διονύση και Φίλιππο Πηλαδάκη. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φωτογραφήθηκε χαμογελαστή ανάμεσα στους δύο γιους της, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τις στιγμές που περνάνε μαζί, μέσω της λεζάντας της ανάρτησης που έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στο Instagram. «Διακοπές μαζί είναι ευτυχία» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
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