Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (15/8) σε Αττική και άλλες εννέα περιφέρειες

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη με τις περιοχές

(κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο Σάββατο (15/8) στην περιφέρεια Αττικής και άλλες εννέα περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον



Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής περιοχές:



- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)







- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)



- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)







- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου



- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου



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- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)



- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).



Δείτε τον χάρτη:



Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάςπροβλέπεται αύριο Σάββατο (15/8) στην περιφέρεια Αττικής και άλλες εννέα περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Περιφέρεια Κρήτης- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).





Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.



Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.