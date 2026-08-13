«Με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή», έλεγε στον γιατρό η μητέρα του 17χρονου που πέθανε ενώ έκανε μπάνιο στην Κίμωλο

Ο γιατρός του νησιού αποκάλυψε τα όσα του είπε η μητέρα μόλις βρήκε τον γιο της στο μπάνιο - Μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και η μητέρα και να είχαμε δύο δράματα, λέει ο Αγαπητός Ξάνθης