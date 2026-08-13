«Με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή», έλεγε στον γιατρό η μητέρα του 17χρονου που πέθανε ενώ έκανε μπάνιο στην Κίμωλο
«Με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή», έλεγε στον γιατρό η μητέρα του 17χρονου που πέθανε ενώ έκανε μπάνιο στην Κίμωλο
Ο γιατρός του νησιού αποκάλυψε τα όσα του είπε η μητέρα μόλις βρήκε τον γιο της στο μπάνιο - Μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και η μητέρα και να είχαμε δύο δράματα, λέει ο Αγαπητός Ξάνθης
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο 17χρονου ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ενώ ο γιατρός του νησιού περιγράφει πως όταν του τηλεφώνησε η μητέρα για να του πει για τον γιο της, την χτυπούσε το ρεύμα.
«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι ότι βρήκε το παιδί της, στην ντουζιέρα του μπάνιου που βρισκόταν έξω από το σπίτι -ένα δωματιάκι έξω από το σπίτι- χωρίς να αναπνέει. Μου είπε ότι μάλλον είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα “πού το ξέρετε; Τι ηλεκτροπληξία; Πέστε μου γρήγορα”. Μου λέει “με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Την ώρα που της το έλεγα μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχω ρεύμα”. Έπεσε εκείνη την ώρα. Και ευτυχώς που συνέβη γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και αυτή και να είχαμε δύο δράματα», περιέγραψε στο STAR ο Αγαπητός Ξάνθης, διευθυντής ΕΣΥ, μετακινούμενος γιατρός περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Κιμώλου.
Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/8). Το σπίτι όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος έχει σφραγιστεί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών. Φως στα αίτια θανάτου του εφήβου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη.
Ο 17χρονος, «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», είπε εχθές συγγενής του στον ALPHA. το σπίτι «καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες». «Παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση», ανέφερε.
Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, είχε αναφερθεί στο διάλογο που είχε με τη μητέρα: «Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».
«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου», είπε.
Σύμφωνα με τον ALPHA, ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο ίδιος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε απάντησε: «Φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».
«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι ότι βρήκε το παιδί της, στην ντουζιέρα του μπάνιου που βρισκόταν έξω από το σπίτι -ένα δωματιάκι έξω από το σπίτι- χωρίς να αναπνέει. Μου είπε ότι μάλλον είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα “πού το ξέρετε; Τι ηλεκτροπληξία; Πέστε μου γρήγορα”. Μου λέει “με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Την ώρα που της το έλεγα μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχω ρεύμα”. Έπεσε εκείνη την ώρα. Και ευτυχώς που συνέβη γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και αυτή και να είχαμε δύο δράματα», περιέγραψε στο STAR ο Αγαπητός Ξάνθης, διευθυντής ΕΣΥ, μετακινούμενος γιατρός περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Κιμώλου.
Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/8). Το σπίτι όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος έχει σφραγιστεί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών. Φως στα αίτια θανάτου του εφήβου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη.
Ο 17χρονος, «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», είπε εχθές συγγενής του στον ALPHA. το σπίτι «καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες». «Παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση», ανέφερε.
Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, είχε αναφερθεί στο διάλογο που είχε με τη μητέρα: «Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».
«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου», είπε.
Σύμφωνα με τον ALPHA, ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο ίδιος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε απάντησε: «Φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».
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