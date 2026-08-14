H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει
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Χάλι Μπέρι Γενέθλια Instagram

H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει

Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Χάλι Μπέρι στο Instagram

H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει
20 ΣΧΟΛΙΑ
Ότι η Χάλι Μπέρι διαθέτει μια από τις πιο σέξι σιλουέτες ηθοποιών παρά τα χρόνια τους, έχει αποδειχθεί πολλάκις από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η διάσημη ηθοποιός δεν πτοήθηκε ούτε από το γεγονός ότι από σήμερα έχει μπει στην έβδομη δεκαετία της ζωής της.

Ανήμερα, λοιπόν, των 60ων γενεθλίων της, η Χάλι Μπέρι φόρεσε ένα κιμονό και άφησε ανοιχτό το ντεκολτέ της προκειμένου από μέσα να φαίνεται το γυμνό στήθος της, απολαμβάνοντας φράουλες με σοκολάτα αλλά και ένα φιλί από τον συντροφό τής.

H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει
H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει
H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει
H Χάλι Μπέρι φωτογραφίζεται με αποκαλυπτικό κιμονό για τα 60α γενέθλιά της: «Σήμερα δεν με νοιάζει» γράφει


Και για όσους είχαν αμφιβολίες για την ψυχολογία της, η Χάλι Μπέρι έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram: «Today….don’t give a f*ck!» (μτφ. σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου».


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