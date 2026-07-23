Μπένι Μπλάνκο: Θα σε πηγαίνω για πάντα όπου θες, γράφει για τη Σελένα Γκόμεζ που έκλεισε τα 34
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Μπένι Μπλάνκο Σελένα Γκόμεζ Γενέθλια

Μπένι Μπλάνκο: Θα σε πηγαίνω για πάντα όπου θες, γράφει για τη Σελένα Γκόμεζ που έκλεισε τα 34

Ο σύζυγος της τραγουδίστριας της ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά της

Μπένι Μπλάνκο: Θα σε πηγαίνω για πάντα όπου θες, γράφει για τη Σελένα Γκόμεζ που έκλεισε τα 34
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 34α γενέθλιά της γιόρτασε η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο της ευχήθηκε δημόσια, σχολιάζοντας ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της να την πηγαίνει, όπου επιθυμεί.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο σύζυγος της τραγουδίστριας προχώρησε σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας φωτογραφίες της και ένα βίντεο. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει μία εικόνα της Σελένα Γκόμεζ με φόντο ναό στη Φλωρεντία, ένα βίντεο στο οποίο την κουβαλάει στην πλάτη του, αλλά και μια εικόνα που τη δείχνει να κοιμάται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μπλάνκο έγραψε: «Όμορφη σύζυγε μου. Θα σε πηγαίνω όπου κι αν θέλεις να πας, για πάντα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».

Δείτε την ανάρτησή του


Μπένι Μπλάνκο: Θα σε πηγαίνω για πάντα όπου θες, γράφει για τη Σελένα Γκόμεζ που έκλεισε τα 34

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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