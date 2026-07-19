Η Σελένα Γκόμεζ ανέβασε φωτογραφία που φιλά τον Μπένι Μπλάνκο στο στόμα
Η Σελένα Γκόμεζ ανέβασε φωτογραφία που φιλά τον Μπένι Μπλάνκο στο στόμα
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση με πολύ τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε με τον σύζυγό της
Μία νέα ανάρτηση έκανε η Σελένα Γκόμεζ με φωτογραφίες από την καθημερινότητά της και σε μία από αυτές ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον Μπένι Μπλάνκο.
Η τραγουδίστρια, την Κυριακή 19 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να ποζάρει αρχικά σε κήπο με ένα εντυπωσιακό σετ, ενώ στην επόμενη εικόνα φαίνεται πως βρισκόταν στην αγκαλιά του συζύγου της και τον φιλούσε, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Η Σελένα Γκόμεζ ανέβασε δύο ακόμη φωτογραφίες με τον Μπένι Μπλάνκο, όπου χαϊδεύει το πρόσωπό του και εκείνος τη φιλά στον ώμο. Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με τους συγγενείς και τους φίλους της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, την Κυριακή 19 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να ποζάρει αρχικά σε κήπο με ένα εντυπωσιακό σετ, ενώ στην επόμενη εικόνα φαίνεται πως βρισκόταν στην αγκαλιά του συζύγου της και τον φιλούσε, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Η Σελένα Γκόμεζ ανέβασε δύο ακόμη φωτογραφίες με τον Μπένι Μπλάνκο, όπου χαϊδεύει το πρόσωπό του και εκείνος τη φιλά στον ώμο. Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με τους συγγενείς και τους φίλους της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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