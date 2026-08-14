«Τεχνικά τα ζητήματα, χαρτιά είναι και θα γίνουν»: Πώς αντιδρούν τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια στις ακυρώσεις του ΣτΕ

Αντιδράσεις των μη κρατικών πανεπιστημίων για την ακυρωτική απόφαση ΣτΕ των πράξεων αδειοδότησης και πιστοποίησης στο protothema.gr –

Ποιες οι εκκρεμότητες και οι επιπτώσεις για τους φοιτητές

μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις του



Πιο αναλυτικά:



- Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε επταμελή σύνθεση, δημοσίευσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 τις αποφάσεις 1167 έως και 1172/2026, οι οποίες αφορούν επιμέρους ζητήματα της αδειοδότησης και της πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Δικαστηρίου, οι αποφάσεις δεν επανεξετάζουν τη συνταγματικότητα του θεσμού των ΝΠΠΕ, αλλά εστιάζουν σε ζητήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και στη νομιμότητα συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών.



Το υπουργείο είχε εγκρίνει συνολικά τέσσερις αιτήσεις από τις δώδεκα που είχαν κατατεθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.



Η νέα δικαστική απόφαση δημιουργεί, ωστόσο, ένα άμεσο πρακτικό ερώτημα: τι θα συμβεί με τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν, με όσους έχουν εγγραφεί για το νέο ακαδημαϊκό έτος και με τον προγραμματισμό των ιδρυμάτων για την έναρξη των μαθημάτων το φθινόπωρο;



Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να δώσει σαφές μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, διαβεβαιώνοντας ότι «το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή».



Τι ακριβώς αποφάσισε το ΣτΕ Το πρώτο και βασικό σημείο της απόφασης είναι, ότι το ΣτΕ επαναλαμβάνει την κρίση της Ολομέλειας του 2025 σχετικά με τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου.



Με τις αποφάσεις 1919 και 1920/2025 η Ολομέλεια είχε κρίνει ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες που συνδέονται με τη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (GATS), υπό τους όρους ειδικού νόμου που διασφαλίζει το επίπεδο των σπουδών και την ακαδημαϊκή ελευθερία.



Το υπουργείο, από την πλευρά του, υπογραμμίζει ότι με τις νέες αποφάσεις «επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και ότι δεν διατυπώνεται αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024.



Κλείσιμο η δικαστική εξέλιξη δεν ισοδυναμεί με ακύρωση του νόμου που άνοιξε τον δρόμο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το ΣτΕ εντόπισε προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης.



Αυτός είναι και ο βασικός διαχωρισμός που επιχειρεί να κάνει το υπουργείο: άλλο το θεσμικό πλαίσιο και άλλο η νομιμότητα των συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών που έγιναν για την εφαρμογή του.



Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στις ακυρώσεις Οι αποφάσεις του ΣτΕ εντοπίζουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες ζητημάτων:



Η πρώτη αφορά τον έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις 1167 και 1169/2026 ακυρώθηκαν πράξεις του υφυπουργού Παιδείας, με τις οποίες είχαν χορηγηθεί άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ΝΠΠΕ. Το πρόβλημα που εντόπισε το Δικαστήριο ήταν ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος είχε την αρμοδιότητα να διαπιστώσει την καταλληλότητα των κτιριακών υποδομών, δεν είχε διαπιστώσει εγκαίρως τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με παρατηρήσεις, που είχαν προκύψει μετά τον επιτόπιο έλεγχο. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν κτιριολογικές προσαρμογές και την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων.



Η δεύτερη αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Το ΣτΕ έκρινε ότι τα στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν αποτελούσαν επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως απαιτεί το νομοθετικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, το ζήτημα που ανακύπτει δεν είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ακαδημαϊκά ανεπαρκή, αλλά ότι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν δεν είχαν εξειδικευτεί στον απαιτούμενο βαθμό.



Η τρίτη, αφορά τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε μία από τις υποθέσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι μέλος της επιτροπής είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας, κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.



Ως συνέπεια των ακυρώσεων των αδειών, ακυρώθηκαν επίσης, με τις αποφάσεις 1168, 1170 και 1172/2026, οι αντίστοιχες αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών. Το Δικαστήριο αναφέρεται αφενός στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας και αφετέρου στην ανεπάρκεια συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων πιστοποίησης.



Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η λειτουργία τωνστην Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν τρία από τα πρώτα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) που έλαβαν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα: του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του York, CITY ΝΠΠΕ — University of York Europe Campus, CITY U.L.E., με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ανατόλια – Ν.Π.Π.Ε. — Anatolia American University – U.L.E., στη Θεσσαλονίκη. Και του The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε., στην Αθήνα, το μητρικό Ίδρυμα, του οποίου είναι το βρετανικό The University of Keele.- Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε επταμελή σύνθεση, δημοσίευσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 τις αποφάσεις 1167 έως και 1172/2026, οι οποίες αφορούν επιμέρους ζητήματα της αδειοδότησης και της πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Δικαστηρίου, οι αποφάσειςτων ΝΠΠΕ, αλλά εστιάζουν σε ζητήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και στη νομιμότητα συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών.Η εξέλιξη αφορά το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, CITY ΝΠΠΕ, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – Ν.Π.Π.Ε. και το The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε. Πρόκειται για τρία από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έλαβαν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας το 2025, με το τέταρτο να είναι το UNIC Athens του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.από τις δώδεκα που είχαν κατατεθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.Η νέα δικαστική απόφαση δημιουργεί, ωστόσο, ένα άμεσο πρακτικό ερώτημα:με όσους έχουν εγγραφεί για το νέο ακαδημαϊκό έτος και με τον προγραμματισμό των ιδρυμάτων για την έναρξη των μαθημάτων το φθινόπωρο;Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να δώσει σαφές μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, διαβεβαιώνοντας ότιΤο πρώτο και βασικό σημείο της απόφασης είναι, ότι το ΣτΕ επαναλαμβάνει την κρίση της Ολομέλειας του 2025 σχετικά με τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου.Με τις αποφάσεις 1919 και 1920/2025 η Ολομέλεια είχε κρίνει ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες που συνδέονται με τη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (GATS), υπό τους όρους ειδικού νόμου που διασφαλίζει το επίπεδο των σπουδών και την ακαδημαϊκή ελευθερία.Το υπουργείο, από την πλευρά του, υπογραμμίζει ότι με τις νέες αποφάσεις «επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και ότι δεν διατυπώνεται αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024.Επομένως,που άνοιξε τον δρόμο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το ΣτΕ εντόπισε προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης.Αυτός είναι και ο βασικός διαχωρισμός που επιχειρεί να κάνει το υπουργείο: άλλο το θεσμικό πλαίσιο και άλλο η νομιμότητα των συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών που έγιναν για την εφαρμογή του.Οι αποφάσεις του ΣτΕ εντοπίζουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες ζητημάτων:. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις 1167 και 1169/2026 ακυρώθηκαν πράξεις του υφυπουργού Παιδείας, με τις οποίες είχαν χορηγηθεί άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ΝΠΠΕ. Το πρόβλημα που εντόπισε το Δικαστήριο ήταν ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος είχε την αρμοδιότητα να διαπιστώσει την καταλληλότητα των κτιριακών υποδομών, δεν είχε διαπιστώσει εγκαίρως τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με παρατηρήσεις, που είχαν προκύψει μετά τον επιτόπιο έλεγχο. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν κτιριολογικές προσαρμογές και την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων.(ΕΘΑΑΕ). Το ΣτΕ έκρινε ότι τα στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν αποτελούσαν επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως απαιτεί το νομοθετικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, το ζήτημα που ανακύπτει δεν είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ακαδημαϊκά ανεπαρκή, αλλά ότι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν δεν είχαν εξειδικευτεί στον απαιτούμενο βαθμό.Σε μία από τις υποθέσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι μέλος της επιτροπής είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας, κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.Ως συνέπεια των ακυρώσεων των αδειών, ακυρώθηκαν επίσης, με τις αποφάσεις 1168, 1170 και 1172/2026, οι αντίστοιχες αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών. Το Δικαστήριο αναφέρεται αφενός στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας και αφετέρου στην ανεπάρκεια συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων πιστοποίησης.

Υπουργείο: «Δεν πρόκειται για ζητήματα του νόμου» Το υπουργείο Παιδείας με σχετική ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι οι πλημμέλειες που εντόπισε το ΣτΕ αφορούν επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο 5094/2024. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις αφορούν την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ, ένα ζήτημα που αφορά τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και την έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.



Η θέση του υπουργείου είναι ότι πρόκειται για ζητήματα εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και όχι για αμφισβήτηση του ίδιου του πλαισίου. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα προχωρήσει, μαζί με τους αρμόδιους φορείς, στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις.



Επομένως, το κρίσιμο ζήτημα στην παρούσα φάση είναι πλέον ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από την ΕΘΑΑΕ και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί και τι ακριβώς θα ζητηθεί από τα τρία ιδρύματα, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια.



Η θέση του York: «Χαρτιά είναι, τα οποία πρέπει να ξαναγίνουν» Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, CITY ΝΠΠΕ, λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί τη νέα μορφή της παρουσίας του βρετανικού University of York στην Ελλάδα μέσω του CITY College. Το University of York είναι δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο και μέλος του Russell Group. Το ευρωπαϊκό του παράρτημα αδειοδοτήθηκε το 2025 και ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ΝΠΠΕ.



Ο Καθηγητής Γιώργος Δέλλιος, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του York, μιλώντας στο protothema.gr για την απόφαση, επισημαίνει ότι το Ίδρυμα δεν έχει προλάβει να μελετήσει το πλήρες κείμενο της δικαστικής απόφασης. «Δεν έχουμε διαβάσει ακόμη την απόφαση για να μπορέσουμε να την αναλύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, να εκδοθεί καινούρια άδεια και να συνεχιστεί η προσπάθειά μας», αναφέρει.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του με βάση όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, «δεν πρόκειται για θέματα ουσίας. Και δεν μας αφορούν ιδιαίτερα - ίσως δεν μας αφορούν και καθόλου», λέει, εξηγώντας: «Το ένα θέμα αναφέρεται στο ότι ο έλεγχος του ΕΟΠΠΕΠ, του οργανισμού δηλαδή που κάνει τον κτηριακό έλεγχο, έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Έγινε εκ των υστέρων και όλα πιστοποιήθηκαν κανονικά. Αυτό, όμως, αφορά τον ΕΟΠΠΕΠ. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε μας. Εμείς από την αρχή είχαμε στείλει εγκαίρως όλα τα στοιχεία για να έρθει ο ΕΟΠΠΕΠ να κάνει τον έλεγχο».



Το δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων: «Θα έπρεπε τα στοιχεία, τα οποία ζητά η ΕΘΑΑΕ από τις επιτροπές να εξετάζουν όταν έχουν να πιστοποιήσουν τα προγράμματα σπουδών, να είναι πιο εξειδικευμένα. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δεν το γνωρίζω, καθώς δεν έχω διαβάσει την απόφαση. Πάντως, όσο εξειδικευμένα στοιχεία και να ζητήσει η ΕΘΑΑΕ, θα τα προσκομίσουμε».



Όπως τονίζει, «αυτό και πάλι δεν οφείλεται σε μάς αλλά σε όσα ζητούσαν οι επιτροπές της ΕΘΑΑΕ. Τα οποία, εξ όσων γνωρίζω, είναι τα ίδια που ζητούν και στα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, σε μας θα ζητήσουν κάτι επιπλέον;».



Αναφορικά με το τους φοιτητές, που έχουν εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, ο Καθηγητής Δέλλιος θα πει: «Έχουν εγγραφεί παιδιά και όχι μόνο στη Νομική – αυτό αφορά όλα τα Τμήματα και των τριών πανεπιστημίων. «Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που μας πουν». Και προσθέτει: «Η δική μας πρόθεση είναι να λειτουργήσει κανονικά το πανεπιστήμιο. Αφού ακολουθήσουμε όσα μας πουν ότι πρέπει να κάνουμε, σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε κανονικά τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Εξάλλου, και η πολιτεία δήλωσε ότι δεν πρέπει να χαθεί καθόλου χρόνος», σημειώνει ενώ σε ό,τι αφορά τον επανέλεγχο, δηλώνει: «Τις διαδικασίες σε σχέση με τον επανέλεγχο, θα τις εξειδικεύσει η ΕΘΑΑΕ».



Για το York, επομένως, το ζήτημα που τίθεται άμεσα είναι η ταχεία επανεκκίνηση της διοικητικής διαδικασίας. «Θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί η ΕΘΑΑΕ, να ζητήσει ό,τι πρέπει να ζητήσει βάσει της δικαστικής απόφασης, που – όπως είπα – ακόμη δεν έχω διαβάσει, και στη συνέχεια εμείς θα κινηθούμε άμεσα. Χαρτιά είναι, τα οποία πρέπει να ξαναγίνουν. Και να έρθουν οι αρμόδιοι να ελέγξουν», καταλήγει ο κ.Δέλλιος.



Η εκκρεμότητα της Νομικής Σχετικά με το πρόγραμμα της Νομικής Σχολής, ο Καθηγητής Δέλλιος διευκρινίζει τα εξής: «Η χθεσινή απόφαση αφορά στην αδειοδότηση των πανεπιστημίων συνολικά και τα προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα της Νομικής προσβλήθηκαν πολύ αργότερα και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση, η σχετική προσφυγή θα κριθεί σε άλλη, μεταγενέστερη διαδικασία».



Σε κάθε περίπτωση, η ακύρωση της συνολικής άδειας από το ΣτΕ έχει πρακτική σχέση και με τη Νομική, καθώς αυτή αποτελεί μέρος του πανεπιστημίου. Ο ίδιος υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο βασικός ισχυρισμός σχετικά με την ανάγκη πιστοποίησης των προγραμμάτων από το μητρικό ίδρυμα ή από αρμόδιο φορέα της χώρας προέλευσης απορρίφθηκε από το ΣτΕ:



«Ο ισχυρισμός σχετικά με το αν έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα από το μητρικό Ίδρυμα, που ήταν και ο βασικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος, έχει απορριφθεί».



Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια: Αναμονή για το πλήρες σκεπτικό Το Anatolia American University – Ν.Π.Π.Ε. αποτέλεσε το πρώτο από τα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκε τον Αύγουστο του 2025 και το ίδρυμα διαθέτει τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών. Ξεκίνησε την εκπαιδευτική του λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το ίδιο το ίδρυμα, είχε περισσότερους από 200 φοιτητές κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του.



Η διοίκηση, πάντως, δεν προτίθεται να προδικάσει το περιεχόμενο ή τις συνέπειες της απόφασης χωρίς να έχει προηγουμένως στα χέρια της το πλήρες κείμενο: «Δεν έχουμε ακόμη την απόφαση στα χέρια μας, δεν έχουμε ενημερωθεί πέραν από την ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί. Θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση σύντομα».



Η εκτίμηση, που διατυπώνεται είναι ότι ενδέχεται να πρόκειται απλώς για διαδικαστικό ζήτημα, γεγονός που θεραπεύεται άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, για τη διοίκηση, προτεραιότητα είναι οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στο πανεπιστήμιο. Η ζήτηση, πάντως, για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη αρχίσει και είναι έντονη.



Πανεπιστήμιο Keele: «Τεχνικής φύσεως, όχι ουσίας» Το The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε. στην Αθήνα, παράρτημα του δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου Keele University, αδειοδοτήθηκε το 2025. Στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί, μεταξύ άλλων, με Νομική Σχολή, ενώ το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει ήδη λάβει πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ και έχει προγραμματιστεί να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2026.



Ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, μεταφέρει στο protothema.gr ως βασικό μήνυμα την ανάγκη να κινηθούν γρήγορα οι αρμόδιοι φορείς: «Τα ζητήματα που ανακύπτουν μετά την απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα από το υπουργείο προς το συμφέρον των υποψηφίων φοιτητών».



Όσο για τις οικογένειες, που θίγονται άμεσα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πει: «Απ’ ό,τι προέκυψε από τις συζητήσεις μας με το υπουργείο Παιδείας, πρόκειται για θέματα καθαρά τεχνικής φύσεως, όχι ουσίας, τα οποία, σε συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων, θα προσπαθήσουμε να λυθούν άμεσα ώστε να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, και να μην χαθεί η χρονιά».



Η Νομική του Keele είχε ήδη καλύψει τις θέσεις Στη Νομική Σχολή του Keele η διαδικασία εγγραφών είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά: «Αναφορικά με τους υποψηφίους φοιτητές, εμείς στη Νομική πήγαμε ήδη καλά με περίπου 45 νέους φοιτητές να έχουν εγγραφεί μέχρι προχθές, αγγίζοντας τον αρχικό σχεδιασμό για να φτάσουμε στο ανώτατο όριο». Μάλιστα, όπως εξηγεί, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος: «Αν δεν μεσολαβούσαν αυτές οι εξελίξεις, με βάση το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των νέων φοιτητών θα ήταν αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα προχωρήσουμε στο σχηματισμό δεύτερου τμήματος».



Ο Καθηγητής Χαραλαμπάκης διευκρινίζει, ότι η προσφυγή αφορά την αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου και όχι την πρόσφατη πιστοποίηση του προγράμματος Νομικής: «Η χθεσινή απόφαση έχει να κάνει γενικά με τη λειτουργία του πανεπιστημίου – δεν στρέφεται κατά της Νομικής Σχολής. Η προσφυγή είχε γίνει κατά της αρχικής άδειας, πριν ενάμιση χρόνο». Και προσθέτει: «Η αδειοδότηση του προγράμματος της Νομικής που έγινε πριν ένα μήνα περίπου, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει προσβληθεί. Το γενικό έχει προσβληθεί αλλά αυτό συμπαρασύρει, φυσικά, και τα υπόλοιπα».



Ως προς το περιεχόμενο της δικαστικής κρίσης, ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμη μελετήσει το πλήρες κείμενο: «Αν και δεν έχω ακόμη διαβάσει την απόφαση, πληροφορούμαι ότι το σκεπτικό βασίζεται σε καθαρά τεχνικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ότι δεν υπήρχε περιβαλλοντική μελέτη για τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζω όμως κάτι παραπάνω».



Ο χρόνος αποτελεί το κρίσιμο ζήτημα Πέρα από τη νομική διάσταση, η απόφαση του ΣτΕ δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα: τον χρόνο. Τα τρία ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν ή βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Το Ανατόλια έχει ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο χρόνο λειτουργίας, το York έχει φοιτητές και προετοιμάζει τη διεύρυνση της λειτουργίας του, ενώ το Keele έχει ήδη εγγραφές στη Νομική και προγραμματίζει την έναρξη του προγράμματος τον Οκτώβριο.



Το υπουργείο, πάντως, δηλώνει ότι θα κινηθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και ότι θα διασφαλιστεί η συνέχεια των σπουδών. Το ζητούμενο είναι πλέον να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θα ζητήσει η ΕΘΑΑΕ από κάθε ίδρυμα, ποιοι έλεγχοι θα επαναληφθούν, αν απαιτούνται νέες πράξεις αδειοδότησης και πιστοποίησης και, κυρίως, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα.



Η ίδια η ανακοίνωση του ΣτΕ δεν αφήνει περιθώριο για ερμηνεία ότι καταργείται ο θεσμός των ΝΠΠΕ. Αντίθετα, επαναλαμβάνει τη νομολογιακή θέση ότι η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων είναι δυνατή υπό τους όρους του ειδικού νομοθετικού πλαισίου.



Σχετικά με το άρθρο 16 Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς που έχουν συντελεστεί στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.



Υπενθυμίζεται, ότι η συζήτηση ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό από τη συνταγματική ερμηνεία του άρθρου 16 και από την ψήφιση του ν. 5094/2024. Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις 1918, 1919 και 1920/2025, έκρινε το θεσμικό πλαίσιο υπό το πρίσμα και της σχέσης του ελληνικού Συντάγματος με το ενωσιακό δίκαιο. Νομικές αναλύσεις που ακολούθησαν έχουν επισημάνει ακριβώς αυτή τη νέα σχέση ανάμεσα στην εθνική συνταγματική τάξη και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η νέα απόφαση του Γ΄ Τμήματος μεταφέρει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το επίκεντρο της αντιπαράθεσης από το ερώτημα «μπορούν να λειτουργούν ΝΠΠΕ στην Ελλάδα;» στο ερώτημα «τηρήθηκαν με ακρίβεια όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση και πιστοποίησή τους;»



Στην παρούσα φάση, πρακτικά, τα τρία Ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμμόρφωση σύμφωνα με όσα έκρινε το ΣτΕ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και να επανεκκινήσει η διαδικασία χωρίς να υπάρξει διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας.



Για την ΕΘΑΑΕ, προκύπτει η ανάγκη εξειδίκευσης των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, όπως επισημαίνει το ίδιο το Δικαστήριο. Τέλος, για τον ΕΟΠΠΕΠ, το ζήτημα αφορά τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο διαπιστώνεται η συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων με τις παρατηρήσεις που έχουν τεθεί κατά τους ελέγχους.