Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ιστιοφόρο Φλέβες

Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν αρχικά από βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης

Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ημιβύθιση ιστιοφόρου-καταμαράν με σημαία Τουρκίας, στο οποίο επέβαιναν δέκα αλλοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλεβών.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο μετέβησαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν, το οποίο περισυνέλεξε τους 10 επιβαίνοντες του ιστιοφόρου και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.

Στη συνέχεια, οι δέκα αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργο Βάλλη, το καταμαράν πήρε νερά προσθέτοντας ότι το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους κυβερνήτες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους.

Δείτε φωτογραφίες: 

Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο ανοιχτά των Φλεβών, διασώθηκαν οι 10 επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ

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