Ο Τράβις Μπάρκερ μετά το αεροπορικό δυστύχημα ένιωθε ότι ζούσε το «Βλέπω τον Θάνατό σου»: Κρυβόμουν και σκεφτόμουν ότι είμαι ο επόμενος που θα πεθάνει
Ο Τράβις Μπάρκερ μετά το αεροπορικό δυστύχημα ένιωθε ότι ζούσε το «Βλέπω τον Θάνατό σου»: Κρυβόμουν και σκεφτόμουν ότι είμαι ο επόμενος που θα πεθάνει
Ο μουσικός επέζησε από θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη το 2008
Την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την επιβίωσή του από αεροπορικό δυστύχημα το 2008 περιέγραψε ο Τράβις Μπάρκερ, αποκαλύπτοντας πως για ένα διάστημα φοβόταν ότι θα πεθάνει, όπως συμβαίνει στην ταινία «Βλέπω τον Θάνατό σου».
Ο ντράμερ των Blink-182 επέβαινε σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον φίλο του, DJ AM, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους. Την επόμενη χρονιά, ο DJ AM πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, γεγονός που, όπως περιγράφει ο Μπάρκερ, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το τραύμα που είχε ήδη βιώσει.
Μιλώντας στο People, ο μουσικός εξήγησε ότι οι διαδοχικές απώλειες τον έκαναν να αισθάνεται σαν να είχε παγιδευτεί στην πραγματικότητα του «Βλέπω τον Θάνατό σου», φοβούμενος ότι θα ήταν ο επόμενος που θα πέθαινε. Όπως δήλωσε: «Πήγαινα από το τουριστικό λεωφορείο στο ξενοδοχείο και κανείς δεν με έβλεπε. Απλώς κρυβόμουν. Ήμουν τόσο φοβισμένος. Απλώς περίμενα τη σύγκρουση μέσα στο λεωφορείο. Σκεφτόμουν: “Ωχ, είμαι ο επόμενος. Θα συμβεί ανά πάσα στιγμή”».
Ο ίδιος παραδέχτηκε, ότι η ξαφνική απώλεια ενός φίλου είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί κανείς να προετοιμαστεί, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί μια κοινή εμπειρία τόσο σοκαριστική όσο ένα αεροπορικό δυστύχημα. Με τον χρόνο, ωστόσο, χρειάστηκε να αποδεχτεί ότι οι άνθρωποι που έχασε θα ήθελαν να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να ζει διαρκώς με τον φόβο του επόμενου κακού.
Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο βοηθός του, ο σωματοφύλακάς του και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Ο Μπάρκερ χρειάστηκε αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρει να ξαναμπεί σε αεροπλάνο. Η εμπειρία αυτή αποτελεί μέρος του νέου του ντοκιμαντέρ, «Louder Than Fear», που κυκλοφορεί σε Hulu και Disney+.
Ο 50χρονος ντράμερ μίλησε πρόσφατα στο podcast «On Purpose with Jay Shetty» για το αεροπορικό δυστύχημα, όταν είχε ταξιδέψει στη Νότια Καρολίνα για μία συναυλία. Μετά την εμφάνιση, ο ίδιος και η παρέα του επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες. Όπως αποκάλυψε, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία είχε ρωτήσει τον μάνατζέρ του αν μπορούσε να ακυρώσει την εμφάνισή του.
«Ήμουν τόσο ικανοποιημένος που ήμουν σπίτι με τα παιδιά και εκείνος μου είπε: “Φίλε, δεν μπορείς να ακυρώσεις τόσο αργά”. Έτσι, τελικά πέταξα εκεί», θυμήθηκε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τον αποχαιρετισμό με την κόρη του, Αλαμπάμα, η οποία σήμερα είναι 20 ετών και στάθηκε στο προαίσθημά της: «Λέω αντίο στην Μπάμα και μου είπε: “Μπαμπά, μην πας”. Έκλαιγε με λυγμούς και συνήθως δεν το έκανε αυτό. Μου είπε: “Η οροφή θα φύγει” και εγώ σκέφτηκα: “Τι εννοεί;”».
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ο ντράμερ των Blink-182 επέβαινε σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον φίλο του, DJ AM, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους. Την επόμενη χρονιά, ο DJ AM πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, γεγονός που, όπως περιγράφει ο Μπάρκερ, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το τραύμα που είχε ήδη βιώσει.
Μιλώντας στο People, ο μουσικός εξήγησε ότι οι διαδοχικές απώλειες τον έκαναν να αισθάνεται σαν να είχε παγιδευτεί στην πραγματικότητα του «Βλέπω τον Θάνατό σου», φοβούμενος ότι θα ήταν ο επόμενος που θα πέθαινε. Όπως δήλωσε: «Πήγαινα από το τουριστικό λεωφορείο στο ξενοδοχείο και κανείς δεν με έβλεπε. Απλώς κρυβόμουν. Ήμουν τόσο φοβισμένος. Απλώς περίμενα τη σύγκρουση μέσα στο λεωφορείο. Σκεφτόμουν: “Ωχ, είμαι ο επόμενος. Θα συμβεί ανά πάσα στιγμή”».
Travis Barker says life felt like "Final Destination" after surviving plane crash.— TMZ (@TMZ) August 13, 2026
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Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο βοηθός του, ο σωματοφύλακάς του και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Ο Μπάρκερ χρειάστηκε αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρει να ξαναμπεί σε αεροπλάνο. Η εμπειρία αυτή αποτελεί μέρος του νέου του ντοκιμαντέρ, «Louder Than Fear», που κυκλοφορεί σε Hulu και Disney+.
Ο 50χρονος ντράμερ μίλησε πρόσφατα στο podcast «On Purpose with Jay Shetty» για το αεροπορικό δυστύχημα, όταν είχε ταξιδέψει στη Νότια Καρολίνα για μία συναυλία. Μετά την εμφάνιση, ο ίδιος και η παρέα του επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες. Όπως αποκάλυψε, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία είχε ρωτήσει τον μάνατζέρ του αν μπορούσε να ακυρώσει την εμφάνισή του.
«Ήμουν τόσο ικανοποιημένος που ήμουν σπίτι με τα παιδιά και εκείνος μου είπε: “Φίλε, δεν μπορείς να ακυρώσεις τόσο αργά”. Έτσι, τελικά πέταξα εκεί», θυμήθηκε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τον αποχαιρετισμό με την κόρη του, Αλαμπάμα, η οποία σήμερα είναι 20 ετών και στάθηκε στο προαίσθημά της: «Λέω αντίο στην Μπάμα και μου είπε: “Μπαμπά, μην πας”. Έκλαιγε με λυγμούς και συνήθως δεν το έκανε αυτό. Μου είπε: “Η οροφή θα φύγει” και εγώ σκέφτηκα: “Τι εννοεί;”».
Φωτογραφία άρθρου: AP
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