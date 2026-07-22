Η ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ για τα γενέθλιά της: Κάθε μέρα έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ χάρη σε εσάς
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Σελένα Γκόμεζ Γενέθλια

Η ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ για τα γενέθλιά της: Κάθε μέρα έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ χάρη σε εσάς

Σας ευχαριστώ που με κάνετε πάντα το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο, έγραψε ακόμη η τραγουδίστρια εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον κόσμο που τη στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια

Η ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ για τα γενέθλιά της: Κάθε μέρα έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ χάρη σε εσάς
Γεωργία Κοτζιά
Μία ανάρτηση έκανε η Σελένα Γκόμεζ για τα γενέθλιά της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, χάρη στην οποία αισθάνεται πως έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί.

Η τραγουδίστρια, που έκλεισε τα 34 την Τετάρτη 22 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της την ώρα που έσβηνε ένα κεράκι πάνω σε ένα επιδόρπιο και μίλησε παράλληλα για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει δημιουργήσει για τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας.

Πιο αναλυτικά η Σελένα Γκόμεζ έγραψε στη λεζάντα: «Αρχικά, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη στήριξη, την καλοσύνη και όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Κάθε μέρα έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ χάρη σε όλους εσάς. Σας ευχαριστώ που με κάνετε πάντα το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο. Η μικρή εκδοχή του εαυτού μου δεν θα πίστευε ποτέ ότι θα γιόρταζα τα γενέθλιά μου μαζί με τα 6 χρόνια του Rare Impact Fund. Η καρδιά μου είναι σήμερα γεμάτη. Το να βλέπω αυτή την κοινότητα να ενώνεται για να στηρίξει την ψυχική υγεία των νέων είναι το μεγαλύτερο δώρο, οπότε σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πιστεύετε σε αυτό το έργο και που είστε μέρος αυτού του ταξιδιού. Σας αγαπώ πάρα πολύ».

Δείτε την ανάρτηση

Γεωργία Κοτζιά

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