Κατερίνα Βρανά: Παλιά έμπαινα σε ένα δωμάτιο με αυτοπεποίθηση, ήμουν ψηλή με ωραίο στήθος, τώρα μπαίνω τσουλώντας
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Κατερίνα Βρανά

Κατερίνα Βρανά: Παλιά έμπαινα σε ένα δωμάτιο με αυτοπεποίθηση, ήμουν ψηλή με ωραίο στήθος, τώρα μπαίνω τσουλώντας

Δεν ξέρω αν εγώ με θεωρώ σέξι,πρόσθεσε η stand-up comedian

Κατερίνα Βρανά: Παλιά έμπαινα σε ένα δωμάτιο με αυτοπεποίθηση, ήμουν ψηλή με ωραίο στήθος, τώρα μπαίνω τσουλώντας
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Στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη θηλυκή της πλευρά, μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, στάθηκε η Κατερίνα Βρανά.

Η stand-up comedian, που υπέστη διάτρηση εντέρου και σηπτικό σοκ πριν από περίπου δέκα χρόνια και πλέον κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, εξομολογήθηκε πως η αυτοπεποίθησή της επλήγη. Ενώ κάποτε έκανε την είσοδό της σε έναν χώρο, νιώθοντας σίγουρη για την εικόνα της, τώρα πια η αίσθηση είναι διαφορετική, ενώ αμφιβάλλει για το αν τη θεωρούν σέξι.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε πως αν και έχει υπάρξει σχέση στη ζωή της μετά από όσα βίωσε, νιώθει ανασφαλής. «Έκανα σχέση μετά από αυτό αλλά το φοβόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανασφάλειά μου έχει να κάνει με αυτό. Από μένα ξεκινά. Εγώ πια βλέπω τον εαυτό μου αλλιώς, το σώμα μου δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε», είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι παλαιότερα είχε αυτοπεποίθηση, όταν εμφανιζόταν κάπου, πράγμα που πλέον έχει αλλάξει. Όπως είπε, αμφιβάλλει για το αν στα μάτια κάποιων είναι σέξι. «Παλιά έμπαινα σε ένα δωμάτιο με αυτοπεποίθηση, ήμουν ψηλή κοπέλα, με ωραίο μαλλί, ωραίο στήθος. Τώρα μπαίνω σε ένα δωμάτιο τσουλώντας. Είναι άλλη αίσθηση. Οπότε, δεν ξέρω αν εγώ με θεωρώ σέξι. Δεν ξέρω αν κάποιος με θεωρεί σέξι», πρόσθεσε.

«Έχω την ανασφάλεια –που μπορεί να μην ισχύει– του ποιος θα ήθελε να είναι με κάποια που έχει τόσες βλάβες, δεν έχει ισορροπία, δεν βλέπει, μιλά σαν μεθυσμένη. Το κουβαλώ και παλεύω πολύ με αυτό. Η σχέση που έκανα με βοήθησε πολύ, γιατί εκείνος ήταν τελείως άνετος, δεν είχε κανένα θέμα», κατέληξε η stand-up comedian.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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