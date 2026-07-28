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Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους, δείτε βίντεο
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους, δείτε βίντεο
Πληροφορίες και για εγκλωβισμένους σε σπίτια - Αγνοούνται 9 άνθρωποι - Στην ίδια περιοχή το 2016 είχαν σκοτωθεί 50 άνθρωποι από σεισμό ενώ χιλιάδες ήταν τα σπίτια που είχαν καταστραφεί
Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, με 10 εξ αυτών να είναι ηλικιωμένοι από οίκο ευγηρίας.
Παράλληλα σημειώθηκαν ζημιές σε γέφυρες και δρόμους ενώ, όπως μεταδίδει το κανάλι NHK στην επαρχία όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού έχουν καταγραφεί 12 καταρρεύσεις κτηρίων. Παράλληλα μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένους σε σπίτια ενώ άλλα 9 άτομα αγνοούνται.
Μετά τον σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου
Ο συναγερμός σήμανε για τις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκια, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι.
Την ισχυρή δόνηση των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά με μεγέθη από 4,5 έως 3,8 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, με 10 εξ αυτών να είναι ηλικιωμένοι από οίκο ευγηρίας.
Παράλληλα σημειώθηκαν ζημιές σε γέφυρες και δρόμους ενώ, όπως μεταδίδει το κανάλι NHK στην επαρχία όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού έχουν καταγραφεί 12 καταρρεύσεις κτηρίων. Παράλληλα μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένους σε σπίτια ενώ άλλα 9 άτομα αγνοούνται.
【地震】熊本 八代 道路の高架で被害か 上空からの映像https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/gus4eczku1— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Μετά τον σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου
熊本 宇城市と氷川町で震度7 有明・八代海に津波注意報https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/m0mbmZFIwe— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Ο συναγερμός σήμανε για τις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκια, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι.
Την ισχυρή δόνηση των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά με μεγέθη από 4,5 έως 3,8 Ρίχτερ.
熊本 宇城市と氷川町で震度7 有明・八代海に津波注意報https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/PPRMcpVtp4— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό ενώ η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.
Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.
Στην περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο των 7,1 Ρίχτερ, το 2016 είχαν χάσει τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί ενώ χιλιάδες σπίτια είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί
Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.
Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.
Στην περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο των 7,1 Ρίχτερ, το 2016 είχαν χάσει τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί ενώ χιλιάδες σπίτια είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί
Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.
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