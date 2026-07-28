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Ιταλία: Σκηνές τρόμου για επιβάτες τουριστικού σκάφους στο Ποζιτάνο λόγω θαλασσοταραχής, δείτε βίντεο
«Να ξέρετε όμως ότι το να βρίσκεσαι στο σκάφος ήταν 100 φορές χειρότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο…» έγραψε μια γυναίκα στα σχόλια της ανάρτησης
Συγκεκριμένα, διακρίνεται ένα τουριστικό σκάφος, να επιχειρεί να προσεγγίσει με την πρύμνη την αποβάθρα στο Ποζιτάνο, έχοντας ήδη κατεβασμένη τη σκάλα αποβίβασης.
Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι και η φουρτουνιασμένη θάλασσα καθιστούν τον ελιγμό εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο. Τα κύματα μετακινούν διαρκώς το σκάφος, άλλοτε ανυψώνοντάς το και άλλοτε απομακρύνοντάς το από την αποβάθρα, ενώ το νερό υπερκαλύπτει τον κυματοθραύστη και πλημμυρίζει την πολυσύχναστη προβλήτα, αναγκάζοντας όσους περιμένουν να απομακρυνθούν.
@luiisaasaanchez
Bad weather in positano. A little scary incident #positano #italy #storm♬ original lyd - luiisaasaanchez
Καθώς δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί με ασφάλεια η θέση του σκάφους, το πλήρωμα ανέσυρε τη σκάλα και απομακρύνθηκε προσωρινά από το λιμάνι. Έπειτα από αρκετές δύσκολες προσπάθειες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο στα βίντεο ακούγονται κραυγές αγωνίας από τους επιβάτες.
@la.repubblica
Una scena forte, ripresa dall’alto da un turista. Un’imbarcazione della Grassi Junior, con a bordo turisti, tenta l’accosto di poppa al molo di Positano, con la passerella già abbassata. Il forte vento di scirocco e il mare mosso rendono la manovra estremamente rischiosa. Le onde spostano continuamente il battello, sollevandolo e allontanandolo dalla banchina, mentre l’acqua supera il frangiflutti e invade il molo affollato, costringendo le persone in attesa a indietreggiare. Di fronte all’impossibilità di mantenere la posizione in sicurezza, l’equipaggio richiude la passerella e si allontana provvisoriamente dall’approdo: al termine delle complesse operazioni non ci saranno feriti. Ma il documento, condiviso sui social da che riapre la questione sulla sicurezza dell'approdo-simbolo della Costiera amalfitana, quando le condizioni meteomarine sono complesse. (Testo di Pasquale Raicaldo) video David Hughes♬ audio originale - la.repubblica
«Ήμουν εκεί. Να ξέρετε όμως ότι το να βρίσκεσαι στο σκάφος ήταν 100 φορές χειρότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο…» έγραψε μια γυναίκα στα σχόλια της ανάρτησης.
Το βίντεο, που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εμβληματικού λιμανιού της Ακτής Αμάλφι, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.
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