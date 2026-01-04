ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κατερίνα Βρανά: Έχασα μεγάλο κομμάτι της σεξουαλικότητάς μου, όταν έμεινα ανάπηρη
Δεν έχω την ίδια αυτοπεποίθηση με πριν, εξήγησε η stand-up comedian

Αρνητικά επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητά της η Κατερίνα Βρανά το γεγονός ότι έμεινε ανάπηρη. Η stand-up comedian εξομολογήθηκε ότι η αυτοπεποίθησή της επλήγη, πράγμα που δεν την έκανε να νιώθει πλέον το ίδιο θελκτική και ποθητή.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, η Κατερίνα Βράνα μοιράστηκε: «Έγώ ένιωσα όταν έγινε αυτό που έγινε και έμεινα ανάπηρη, έχασα μεγάλο κομμάτι της σεξουαλικότητάς μου. Δεν είμαι το ίδιο sexy, δεν αρέσω τόσο και δεν είμαι θελκτική και ποθητή. Δεν έχω την ίδια αυτοπεποίθηση με πριν. Πάντα είχα αυτοπεποίθηση και ένιωθα πολύ άνετα επάνω σε αυτό το κομμάτι».

Σήμερα ωστόσο, προσπαθεί να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, αλλά δεν νιώθει όσο άνετη θα ήθελε με τον εαυτό της. «Το έχω βρει ξανά σιγά σιγά. Δεν είναι το πως με βλέπουν οι άλλοι -ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μου στέλνει ότι είμαι κ@@@α- αλλά το πως βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Νιώθω πιο σίγουρη, αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα στο τελείως άνετη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

