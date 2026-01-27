Κατερίνα Βρανά: Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να κάνουμε σεξ επειδή έχει φετίχ με ανάπηρη ή αν με θέλει πραγματικά
Κατερίνα Βρανά: Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να κάνουμε σεξ επειδή έχει φετίχ με ανάπηρη ή αν με θέλει πραγματικά
Η αναπηρία επηρέασε φουλ τη σεξουαλικότητά μου, δήλωσε η stand-up comedian
Για τον τρόπο που επηρέασε τη σεξουαλικότητά της η αναπηρία μίλησε η Κατερίνα Βρανά, εξηγώντας πως κάθε φορά έμπαινε σε σκέψεις γιατί δεν γνώριζε αν κάποιος την θέλει πραγματικά ή αν είχε κάποιο φετίχ.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η κωμικός υπέστη σηψαιμία. Πιο αναλυτικά, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, καθώς παρουσίασε διάτρηση εντέρου που προκάλεσε σηψαιμία, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, να παραλύσει. Μετά το γεγονός αυτό άλλαξε η ζωή και η καθημερινότητά της και μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου τόνισε πως η σεξουαλικότητά της ήταν το κομμάτι που ένιωσε να αδικείται περισσότερο.
Η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε: «Με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο είναι η σεξουαλικότητά μου. Αν θεωρούμαι ακόμα ελκυστική ή σέξι. Παλιά είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα σεξουαλικότητας και γκομενικών. Εμένα η αναπηρία επηρέασε φουλ τη σεξουαλικότητά μου. Όχι το πώς κάνω σεξ, επηρέασε την αυτοπεποίθηση που έχω εγώ, αν θα αρέσω, αν είμαι θελκτική, αν κάποιος θέλει να είναι μαζί μου γιατί το θέλει πραγματικά ή γιατί θέλει να κάνουμε σεξ, επειδή έχει κάποιο φετίχ με ανάπηρη. Δεν ένιωθα ούτε να φλερτάρω ούτε να με πλησιάσει κάποιος. Ακόμα το παλεύω, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να νιώσω άνετα. Ακόμα δεν έχω ανακτήσει πλήρως την αυτοπεποίθηση που είχα πριν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfzaynfdm6hd)
Σε άλλο σημείο, η stand-up comedian αναφέρθηκε στη βελτίωση που έχει παρουσιάσει η ομιλία της: «Έχω δει μεγάλη βελτίωση στην ομιλία μου, είναι η αλήθεια. Μέχρι πριν λίγο καιρό μιλούσα σαν να είμαι πολύ μαστουρωμένη. Με βοηθάει πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον σαν εσένα που έχει να με δει καιρό, που μου λέει «τι βελτίωση», γιατί εγώ επειδή είμαι εκεί κάθε μέρα, το καταλαβαίνω μόνο στα μεγάλα “άλματα”, που είναι μία φορά το χρόνο ή μία φορά στα δύο χρόνια. Τώρα μπορώ να περπατήσω λίγο πιο άνετα», είπε.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η κωμικός υπέστη σηψαιμία. Πιο αναλυτικά, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, καθώς παρουσίασε διάτρηση εντέρου που προκάλεσε σηψαιμία, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, να παραλύσει. Μετά το γεγονός αυτό άλλαξε η ζωή και η καθημερινότητά της και μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου τόνισε πως η σεξουαλικότητά της ήταν το κομμάτι που ένιωσε να αδικείται περισσότερο.
Η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε: «Με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο είναι η σεξουαλικότητά μου. Αν θεωρούμαι ακόμα ελκυστική ή σέξι. Παλιά είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα σεξουαλικότητας και γκομενικών. Εμένα η αναπηρία επηρέασε φουλ τη σεξουαλικότητά μου. Όχι το πώς κάνω σεξ, επηρέασε την αυτοπεποίθηση που έχω εγώ, αν θα αρέσω, αν είμαι θελκτική, αν κάποιος θέλει να είναι μαζί μου γιατί το θέλει πραγματικά ή γιατί θέλει να κάνουμε σεξ, επειδή έχει κάποιο φετίχ με ανάπηρη. Δεν ένιωθα ούτε να φλερτάρω ούτε να με πλησιάσει κάποιος. Ακόμα το παλεύω, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να νιώσω άνετα. Ακόμα δεν έχω ανακτήσει πλήρως την αυτοπεποίθηση που είχα πριν».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η stand-up comedian αναφέρθηκε στη βελτίωση που έχει παρουσιάσει η ομιλία της: «Έχω δει μεγάλη βελτίωση στην ομιλία μου, είναι η αλήθεια. Μέχρι πριν λίγο καιρό μιλούσα σαν να είμαι πολύ μαστουρωμένη. Με βοηθάει πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον σαν εσένα που έχει να με δει καιρό, που μου λέει «τι βελτίωση», γιατί εγώ επειδή είμαι εκεί κάθε μέρα, το καταλαβαίνω μόνο στα μεγάλα “άλματα”, που είναι μία φορά το χρόνο ή μία φορά στα δύο χρόνια. Τώρα μπορώ να περπατήσω λίγο πιο άνετα», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα