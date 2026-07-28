«Σας ικετεύω, πείτε μας πού να την ψάξουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της
«Σας ικετεύω, πείτε μας πού να την ψάξουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο ή να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις
Νέα έκκληση προς όσους βρίσκονται πίσω από την εξαφάνιση της μητέρας της απηύθυνε η Αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, ζητώντας τους να αποκαλύψουν πού βρίσκεται η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι, η οποία αγνοείται εδώ και σχεδόν έξι μήνες.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια απευθύνεται ευθέως στους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της, λέγοντας: «Σας ζητώ, σας ικετεύω, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε».
«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Η οικογένειά μας ζει έναν ατελείωτο εφιάλτη. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Ο πόνος και το κενό που άφησε πίσω της δεν θα φύγουν ποτέ», ανέφερε.
Η ίδια κλείνει το μήνυμά της με νέα έκκληση προς τους υπεύθυνους της υπόθεσης: «Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι, ό,τι κι αν έχει συμβεί, υπάρχει πάντα ένας δρόμος επιστροφής. Σας παρακαλώ, πάρτε τη σωστή απόφαση».
Δείτε το βίντεο:
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο ή να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.
Το FBI και οι τοπικές Αρχές ερευνούν επί μήνες την υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της 84χρονης.
Η Νάνσι Γκάθρι, η οποία χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο σπίτι φίλης της, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη λειτουργία της Κυριακής, γεγονός που κινητοποίησε τους οικείους της.
Νωρίτερα φέτος, οι Αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν ένοπλο, μασκοφόρο άνδρα να καλύπτει την κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.
Η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε η οικογένεια αποδείχθηκαν ψεύτικα, ενώ έχει παραδεχθεί πως φοβάται ότι η μητέρα της ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια απευθύνεται ευθέως στους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της, λέγοντας: «Σας ζητώ, σας ικετεύω, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε».
«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Η οικογένειά μας ζει έναν ατελείωτο εφιάλτη. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Ο πόνος και το κενό που άφησε πίσω της δεν θα φύγουν ποτέ», ανέφερε.
Η ίδια κλείνει το μήνυμά της με νέα έκκληση προς τους υπεύθυνους της υπόθεσης: «Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι, ό,τι κι αν έχει συμβεί, υπάρχει πάντα ένας δρόμος επιστροφής. Σας παρακαλώ, πάρτε τη σωστή απόφαση».
Δείτε το βίντεο:
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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο ή να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.
Το FBI και οι τοπικές Αρχές ερευνούν επί μήνες την υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της 84χρονης.
Η Νάνσι Γκάθρι, η οποία χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο σπίτι φίλης της, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη λειτουργία της Κυριακής, γεγονός που κινητοποίησε τους οικείους της.
Νωρίτερα φέτος, οι Αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν ένοπλο, μασκοφόρο άνδρα να καλύπτει την κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.
Η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε η οικογένεια αποδείχθηκαν ψεύτικα, ενώ έχει παραδεχθεί πως φοβάται ότι η μητέρα της ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή.
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