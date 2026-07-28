«Σας ικετεύω, πείτε μας πού να την ψάξουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο ή να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις