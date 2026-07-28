Κινητοποίηση της ΠΕΝΕΝ φέρνει αναταράξεις στην ακτοπλοΐα εν μέσω τουριστικής αιχμής
Κινητοποίηση της ΠΕΝΕΝ φέρνει αναταράξεις στην ακτοπλοΐα εν μέσω τουριστικής αιχμής
Στο επίκεντρο η γραμμή Πειραιάς – Χίος, με φόβους για καθυστερήσεις χιλιάδων επιβατών και την Attica Group να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη
Η κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου βρίσκει την ελληνική ακτοπλοΐα αντιμέτωπη με μια νέα εργασιακή αντιπαράθεση, η οποία απειλεί να προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα δρομολόγια του Αιγαίου. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προχωρά σήμερα σε στοχευμένη κινητοποίηση σε πλοίο της γραμμής Πειραιάς – Χίος, παρά τη διαφωνία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).
Η κινητοποίηση προβλέπει αποχή των ναυτών από τις εργασίες φόρτωσης και στοιβασίας οχημάτων στα γκαράζ μετά τις 14:00, γεγονός που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο πραγματοποιεί πρόσθετα δρομολόγια για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου.
Η χρονική συγκυρία εντείνει τις ανησυχίες, καθώς τα πλοία εξυπηρετούν όχι μόνο το αυξημένο κύμα των τουριστών αλλά και τις καθημερινές μετακινήσεις των νησιωτών, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ακτοπλοϊκές μεταφορές βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του έτους.
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Η κινητοποίηση προβλέπει αποχή των ναυτών από τις εργασίες φόρτωσης και στοιβασίας οχημάτων στα γκαράζ μετά τις 14:00, γεγονός που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο πραγματοποιεί πρόσθετα δρομολόγια για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου.
Η χρονική συγκυρία εντείνει τις ανησυχίες, καθώς τα πλοία εξυπηρετούν όχι μόνο το αυξημένο κύμα των τουριστών αλλά και τις καθημερινές μετακινήσεις των νησιωτών, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ακτοπλοϊκές μεταφορές βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του έτους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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