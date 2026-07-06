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Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
Ο δημοσιογράφος πόζαρε με τη γυναίκα του και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα
Μία διαφορετική πλευρά του εαυτού του έδειξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.
Ο δημοσιογράφος έδωσε το «παρών» με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου σε κοινωνική εκδήλωση και δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες που δείχνουν τους δυο τους να ποζάρουν δίπλ-δίπλα, κάνοντας αστείες γκριμάτσες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο δημοσιογράφος έδωσε το «παρών» με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου σε κοινωνική εκδήλωση και δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες που δείχνουν τους δυο τους να ποζάρουν δίπλ-δίπλα, κάνοντας αστείες γκριμάτσες.
Δείτε τις φωτογραφίες
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