Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
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Ιορδάνης Χασαπόπουλος Σύζυγος

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του

Ο δημοσιογράφος πόζαρε με τη γυναίκα του και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία διαφορετική πλευρά του εαυτού του έδειξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.

Ο δημοσιογράφος έδωσε το «παρών» με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου σε κοινωνική εκδήλωση και δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες που δείχνουν τους δυο τους να ποζάρουν δίπλ-δίπλα, κάνοντας αστείες γκριμάτσες.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι αστείες γκριμάτσες του δημοσιογράφου και της συζύγου του
5 ΣΧΟΛΙΑ

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