Μάρω Κοντού: Εκτός κινδύνου με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα σε πλευρό νοσηλεύεται η ηθοποιός
Μάρω Κοντού: Εκτός κινδύνου με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα σε πλευρό νοσηλεύεται η ηθοποιός
Η ηθοποιός επικοινώνησε με εκπομπή εξηγώντας ότι γλίστρησε και έπεσε
Με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα στο πλευρό νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού. Η ηθοποιός εισήχθη στο Αττικόν το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος είχε χαρακτηρίσει το πρόβλημα της υγείας της σοβαρό, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.
Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου στο «Live News» αναφέρθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με την εκπομπή για να διευκρινίσει ποια είναι κατάστασή της.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε δημοσιογράφος του «Live News», η ηθοποιός εξήγησε ότι έπεσε και γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πάθει κάκωση στο αριστερό ισχίο της και να σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον, ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Δείτε το βίντεο
Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου στο «Live News» αναφέρθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με την εκπομπή για να διευκρινίσει ποια είναι κατάστασή της.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε δημοσιογράφος του «Live News», η ηθοποιός εξήγησε ότι έπεσε και γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πάθει κάκωση στο αριστερό ισχίο της και να σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον, ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Δείτε το βίντεο
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