Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, ελπίζουμε να τα καταφέρει, είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος

❗️ Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρω Κοντού, η οποία σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. ▪️Το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι τη Δευτέρα έγινε εισαγωγή στην 92χρονη ηθοποιό, στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece