Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, ελπίζουμε να τα καταφέρει, είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος
Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, ελπίζουμε να τα καταφέρει, είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος
Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρω Κοντού λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον πνεύμονα. Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο Αττικόν.
Το πρωί της Τρίτης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτηρίζοντας σοβαρό το πρόβλημα υγείας της Μάρως Κοντού, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική,. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».
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❗️ Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρω Κοντού, η οποία σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. ▪️Το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι τη Δευτέρα έγινε εισαγωγή στην 92χρονη ηθοποιό, στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική,. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».
Δείτε το βίντεο
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