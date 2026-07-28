Επείγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε Βόλβη και Σιθωνία

Η διπλή προκαταρκτική έρευνα έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού: Σε Άγιο Νικόλαο και Τρανή Αμμούδα φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια και στην Νυμφόπετρα αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου





Η διπλή προκαταρκτική έρευνα που παρήγγειλε ο Λεωνίδας Νικολόπουλος έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Όπως επίσης και για την Νυμφόπετρα Βόλβης όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ του το protothema.gr.







Για την περιοχή της Σιθωνίας, η έρευνα στέκεται στις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακές Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής.



Μεταξύ άλλων, θα προσκομιστούν ανάλογα έγγραφα αναφορικά με πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις από τους αρμόδιους φορείς.







Επιπλέον, θα ελεγχθεί και η πρόοδος των προβλεπομένων διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού.



Υπενθυμίζεται ότι



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Αμέσως η δημοτική αρχή, η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) σε συνεργασία με την Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσαν ανακοίνωση για απαγόρευση όλων των χρήσεων καθώς και πόσης του νερού από τις βρύσες.



Μετά από περίπου 10 ημέρες απαγόρευσης η κατάσταση είχε καλυτερεύσει μετά από ενέργειες της ΔΕΥΑΒ που κατάφερε να ρίξει την τιμή του ουρανίου, ωστόσο παρέμενε σε υψηλά επίπεδα η τιμή του φθορίου.



Με την μείωση της τιμής του ουρανίου επετράπη στους κατοίκους να χρησιμοποιούν το νερό για υγιεινή ωστόσο συνεχίστηκε η απαγόρευση για πόση και μαγειρική χρήση.



Επείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης , παρήγγειλε με εντολή του προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.Η διπλή προκαταρκτική έρευνα που παρήγγειλε ο Λεωνίδας Νικολόπουλος έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Όπως επίσης και για την Νυμφόπετρα Βόλβης όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ του το protothema.gr.Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και, μεταξύ άλλων, θα κληθούν να καταθέσουν οι εκπρόσωποι αρμόδιων δημοτικών Αρχών.Για την περιοχή της Σιθωνίας, η έρευνα στέκεται στις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακές Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής.Μεταξύ άλλων, θα προσκομιστούν ανάλογα έγγραφα αναφορικά με πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις από τους αρμόδιους φορείς.Για την περίπτωση της Νυμφόπετρας, μετά από εντολή του κ. Νικολόπουλο θα ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλβης ενώ ο φάκελος της δικογραφίας θα συμπεριλάβει και τα έγραφα με τα οποία φαίνεται να εμφανίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την περιοχή.Επιπλέον, θα ελεγχθεί και η πρόοδος των προβλεπομένων διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού.Υπενθυμίζεται ότι το protothema.gr είχε αναδείξει το μείζον πρόβλημα της μη χρήσης του νερού και την ταλαιπωρία των 300 κατοίκων της Νυμφόπετρας που μεσούντος του θέρους έχουν πει το νερό νεράκι.Η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου της ποιότητας του νερού διαπίστωσε ότι η τιμή του ουρανίου ήταν στο 35 όταν το επιτρεπτό όριο είναι 30 ενώ υψηλή ήταν και η τιμή του φθορίου.Αμέσως η δημοτική αρχή, η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) σε συνεργασία με την Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσαν ανακοίνωση για απαγόρευση όλων των χρήσεων καθώς και πόσης του νερού από τις βρύσες.Μετά από περίπου 10 ημέρες απαγόρευσης η κατάσταση είχε καλυτερεύσει μετά από ενέργειες της ΔΕΥΑΒ που κατάφερε να ρίξει την τιμή του ουρανίου, ωστόσο παρέμενε σε υψηλά επίπεδα η τιμή του φθορίου.Με την μείωση της τιμής του ουρανίου επετράπη στους κατοίκους να χρησιμοποιούν το νερό για υγιεινή ωστόσο συνεχίστηκε η απαγόρευση για πόση και μαγειρική χρήση.

Το πρόβλημα με το νερό στην περιοχή και τις τιμές ουρανίου και φθορίου δεν είναι πρωτόγνωρο και για το λόγο αυτό όπως είχε αναφέρει ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ. Χρήστος Γκολιδάκης «κάνουμε τακτικούς ελέγχους».



«Η ακαταλληλότητα ήταν γνωστή και για αυτό εμείς κάνουμε και τακτικούς ελέγχους. Απλώς, χειροτέρεψε την κατάσταση και η επάρκεια του νερού. Έχει πέσει ο υδροφόρος ορίζοντας και για αυτό χάλασαν οι συσχετισμοί και οι σμίξεις των νερών. Το ίδιο συνέβαινε παλιά και στην Απολλωνία αλλά εκεί βελτιώθηκε η κατάσταση» ανέφερε.