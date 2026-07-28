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Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μάλια Μοτοσικλετιστής Νεκρός

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Πένθος στα Μάλια για τον θάνατο του Δημήτρη

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
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Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο άφησε 27χρονος μοτοσικλετιστής στα Μάλια της Κρήτης.

Ο 27χρονος Δημήτρης κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στην οδό Μάχης Κρήτης, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο, neakriti.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση των αρχών, ο 27χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια.  Ο νεαρός ήταν γιος του οπερατέρ του ΚΡΗΤΗ TV, Νίκου Εργαζάκη με τη διοίκηση και το προσωπικό να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον θάνατο του νεαρού.  

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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