Ακρίτα για τη δεξίωση στο Προεδρικό: Δεν θα συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού, δεν σέβομαι τον Τασούλα, ας μου κάνει μήνυση
Ακρίτα για τη δεξίωση στο Προεδρικό: Δεν θα συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού, δεν σέβομαι τον Τασούλα, ας μου κάνει μήνυση
«Άλλο ο θεσμός και άλλο το πρόσωπο, το πρόσωπο δεν το σέβομαι», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Επίθεση κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, απαντώτας σε ερώτηση που της έγινε για την απουσία της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένας Δούρου από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Η κ. Ακρίτα μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN υποστήριξε ότι η εκδήλωση έχει χάσει τον συμβολικό της χαρακτήρα, ενώ αναφερόμενη στον ΠτΔ διαχώρισε τον θεσμό από το πρόσωπο υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά «το πρόσωπο δεν το σέβομαι, γιατί να το σεβαστώ;».
«Δεν είναι γιορτή της Δημοκρατίας αυτή. Ξέρετε πότε γινόταν αυτό; Όταν ήταν πρόεδρος ο Κάρολος Παπούλιας, και το θυμάμαι από τη μητέρα μου, που τότε πήγαινε, που γινόταν σε μια κλειστή αίθουσα και ήταν εκεί όλοι οι αντιστασιακοί, οι εξορισμένοι, οι φυλακισμένοι, η πολιτική ηγεσία χωρίς τις συζύγους και τους προσέφεραν μια πορτοκαλάδα και ένα κρασί. Τώρα έβαλε και τις συζύγους. Θα το κυνηγήσω το θέμα. Θα δω και στη Διαύγεια πόσο κόστισαν 1.700 άτομα σε τέτοιες εποχές, με ακριβά κρασιά και μεζέδες με σολομό και τρέχα γύρευε», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «10 Παντού».
Και πρόσθεσε: «Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι εμείς, τα παιδιά των αντιστασιακών, εμείς που κάναμε τους δικούς μας αγώνες, δεν μπορούμε να συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Με ανθρώπους που έσερναν τα νιάτα τους πίσω από Παπαδόπουλους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία βάζω μπροστά. Και με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα και έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη».
«Άλλο ο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ; Πατάω σε πραγματικά περιστατικά. Εάν δεν αρέσουν αυτά στον κύριο Πρόεδρο, ας μου κάνει μήνυση. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος Πρόεδρος ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος», κατέληξε η Έλενα Ακρίτα.
Η κ. Ακρίτα μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN υποστήριξε ότι η εκδήλωση έχει χάσει τον συμβολικό της χαρακτήρα, ενώ αναφερόμενη στον ΠτΔ διαχώρισε τον θεσμό από το πρόσωπο υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά «το πρόσωπο δεν το σέβομαι, γιατί να το σεβαστώ;».
«Δεν είναι γιορτή της Δημοκρατίας αυτή. Ξέρετε πότε γινόταν αυτό; Όταν ήταν πρόεδρος ο Κάρολος Παπούλιας, και το θυμάμαι από τη μητέρα μου, που τότε πήγαινε, που γινόταν σε μια κλειστή αίθουσα και ήταν εκεί όλοι οι αντιστασιακοί, οι εξορισμένοι, οι φυλακισμένοι, η πολιτική ηγεσία χωρίς τις συζύγους και τους προσέφεραν μια πορτοκαλάδα και ένα κρασί. Τώρα έβαλε και τις συζύγους. Θα το κυνηγήσω το θέμα. Θα δω και στη Διαύγεια πόσο κόστισαν 1.700 άτομα σε τέτοιες εποχές, με ακριβά κρασιά και μεζέδες με σολομό και τρέχα γύρευε», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «10 Παντού».
Και πρόσθεσε: «Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι εμείς, τα παιδιά των αντιστασιακών, εμείς που κάναμε τους δικούς μας αγώνες, δεν μπορούμε να συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Με ανθρώπους που έσερναν τα νιάτα τους πίσω από Παπαδόπουλους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία βάζω μπροστά. Και με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα και έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη».
«Άλλο ο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ; Πατάω σε πραγματικά περιστατικά. Εάν δεν αρέσουν αυτά στον κύριο Πρόεδρο, ας μου κάνει μήνυση. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος Πρόεδρος ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος», κατέληξε η Έλενα Ακρίτα.
Για τον Σωκράτη ΦάμελλοΣε άλλο σημείο, ερωτηθείσα για τον Σωκράτη Φάμελλο και το ενδεχόμενο να είναι στο μέλλον υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, θα απογοητευτώ έτι περαιτέρω. Είναι κρίμα, γιατί πιστέψαμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπήσαμε, ξενυχτήσαμε. Είναι κρίμα. Θα είναι σαν μια προδοσία σε ανθρώπινο επίπεδο.»
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