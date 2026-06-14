Βίκυ Σταυροπούλου για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του
Βίκυ Σταυροπούλου για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του
Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως, έγραψε η ηθοποιός για την κόρη της
Τα συναισθήματά της για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα περιέγραψε η Βίκυ Σταυροπούλου, χαρακτηρίζοντας την κόρη της ως το πιο πολύτιμο πρόσωπο της ζωής της.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση σε ένα εξωκλήσι στη Μεσσηνία. Την Κυριακή, η μητέρα της μοιράστηκε μία φωτογραφία με το ζευγάρι μετά το μυστήριο να ποζάρει αγκαλιά κατά τη δύση του ηλίου.
Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε η Βίκυ Σταυροπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τόνισε ότι στο εξής ανοίγει ένα νέο και ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη ζωή του παιδιού της. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι, με τους καλεσμένους να δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μία από τις στιγμές που ξεχώρισε, ήταν ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου. Η ηθοποιός χόρεψε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Τη βραδιά μου απόψε», αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media θύμισε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», όπου η Βίκυ Σταυροπούλου είχε υποδυθεί τη «Στέλλα». Με ένα ντέφι στο χέρι και εμφανώς ευδιάθετη, η ηθοποιός συμμετείχε στο γλέντι, απολαμβάνοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της ημέρας του γάμου της κόρης της.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση σε ένα εξωκλήσι στη Μεσσηνία. Την Κυριακή, η μητέρα της μοιράστηκε μία φωτογραφία με το ζευγάρι μετά το μυστήριο να ποζάρει αγκαλιά κατά τη δύση του ηλίου.
Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε η Βίκυ Σταυροπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τόνισε ότι στο εξής ανοίγει ένα νέο και ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη ζωή του παιδιού της. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι, με τους καλεσμένους να δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μία από τις στιγμές που ξεχώρισε, ήταν ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου. Η ηθοποιός χόρεψε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Τη βραδιά μου απόψε», αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media θύμισε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», όπου η Βίκυ Σταυροπούλου είχε υποδυθεί τη «Στέλλα». Με ένα ντέφι στο χέρι και εμφανώς ευδιάθετη, η ηθοποιός συμμετείχε στο γλέντι, απολαμβάνοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της ημέρας του γάμου της κόρης της.
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