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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σουφλί Έβρος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις 1 ελικόπτερο 

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και δεν απείλησε οικιστικό κομμάτι.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 1 ελικόπτερο ενώ  στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.



Αρχικά στο σημείο βρέθηκαν  22 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της εκδήλωσης.
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