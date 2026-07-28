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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και δεν απείλησε οικιστικό κομμάτι.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 1 ελικόπτερο ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
Αρχικά στο σημείο βρέθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της εκδήλωσης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και δεν απείλησε οικιστικό κομμάτι.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 1 ελικόπτερο ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λάβαρα Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026
Αρχικά στο σημείο βρέθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της εκδήλωσης.
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