Βίντεο: Κόντρα Βούλτεψη με την Γιωτάκη της ΕΛΑΣ on air - «Είστε άσχετη των ασχέτων», «έχει καταλάβει ο τηλεθεατής»
Βίντεο: Κόντρα Βούλτεψη με την Γιωτάκη της ΕΛΑΣ on air - «Είστε άσχετη των ασχέτων», «έχει καταλάβει ο τηλεθεατής»
«Αμφισβητώ τα στοιχεία σας», είπε το στέλεχος της ΕΛΑΣ - «Το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι», είπε η βουλευτής της ΝΔ
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον «αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής, με πρωταγωνίστριες την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, και τη Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
Όλα ξεκίνησαν όταν το στέλεχος της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «OnLine», αναφέρθηκε σε σημερινό άρθρο της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, σχετικά με την παιδική φτώχεια.
Η κ. Γιωτάκη αμφισβήτησε τα στοιχεία που επικαλούνταν η βουλευτής, με αποτέλεσμα στο πλατό οι τόνοι να ανέβουν... κατακόρυφα.
-Γιωτάκη: «Διάβασα σήμερα ένα άρθρο σας. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία, πριν τα δημοσιεύσετε, τα είδατε;»
-Βούλτεψη: «Εσείς τι λέτε;»
-Γιωτάκη: «Μπορώ να σας διαβάσω;
-Βούλτεψη: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ;
Γιωτάκη: Μπορώ να σας διαβάσω; Αμφισβητώ τα στοιχεία σας»
-Βούλτεψη: «Τι να κάνω; Αφού είναι της ΕΛΣΤΑΤ. Μας κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε την κοινωνία»
-Γιωτάκη: «Μας λέτε ότι το 2019 ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε τον δείκτη της παιδικής φτώχειας στο 21,1% και το 2025 έφτασε στο 29,6%»
-Βούλτεψη: «Με τι κατώφλι φτώχειας, κυρία Γιωτάκη;»
-Γιωτάκη: «Άλλη μία τετραετία και θα το ανεβάσετε άλλες 10 μονάδες;»
-Βούλτεψη: «Είστε άσχετη των ασχέτων. Το κατώφλι φτώχειας, όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, ήταν στις 4.500, ενώ τώρα είναι στις 7.500. Κάνατε ταχύρρυθμα μαθήματα ψεύδους»
-Γιωτάκη: «Τα δικά σας στοιχεία διαβάζω, κυρία Βούλτεψη»
Και η κόντρα συνεχίστηκε ως εξής:
-Βούλτεψη: «Μιλάμε για τόσους άσχετους, που μπορεί να πάθουμε μεγάλη καταστροφή. Κυρία Γιωτάκη, είστε δικηγόρος...»
-Γιωτάκη: «Μαχόμενη»
-Βούλτεψη: «Τη φτώχεια τη μετράμε με τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, σε συνδυασμό με το κατώφλι φτώχειας»
Όλα ξεκίνησαν όταν το στέλεχος της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «OnLine», αναφέρθηκε σε σημερινό άρθρο της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, σχετικά με την παιδική φτώχεια.
Η κ. Γιωτάκη αμφισβήτησε τα στοιχεία που επικαλούνταν η βουλευτής, με αποτέλεσμα στο πλατό οι τόνοι να ανέβουν... κατακόρυφα.
-Γιωτάκη: «Διάβασα σήμερα ένα άρθρο σας. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία, πριν τα δημοσιεύσετε, τα είδατε;»
Αναλυτικά η στιχομυθία που ακολούθησε:
-Βούλτεψη: «Εσείς τι λέτε;»
-Γιωτάκη: «Μπορώ να σας διαβάσω;
-Βούλτεψη: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ;
Γιωτάκη: Μπορώ να σας διαβάσω; Αμφισβητώ τα στοιχεία σας»
-Βούλτεψη: «Τι να κάνω; Αφού είναι της ΕΛΣΤΑΤ. Μας κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε την κοινωνία»
-Γιωτάκη: «Μας λέτε ότι το 2019 ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε τον δείκτη της παιδικής φτώχειας στο 21,1% και το 2025 έφτασε στο 29,6%»
-Βούλτεψη: «Με τι κατώφλι φτώχειας, κυρία Γιωτάκη;»
-Γιωτάκη: «Άλλη μία τετραετία και θα το ανεβάσετε άλλες 10 μονάδες;»
-Βούλτεψη: «Είστε άσχετη των ασχέτων. Το κατώφλι φτώχειας, όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, ήταν στις 4.500, ενώ τώρα είναι στις 7.500. Κάνατε ταχύρρυθμα μαθήματα ψεύδους»
-Γιωτάκη: «Τα δικά σας στοιχεία διαβάζω, κυρία Βούλτεψη»
Και η κόντρα συνεχίστηκε ως εξής:
-Βούλτεψη: «Μιλάμε για τόσους άσχετους, που μπορεί να πάθουμε μεγάλη καταστροφή. Κυρία Γιωτάκη, είστε δικηγόρος...»
-Γιωτάκη: «Μαχόμενη»
-Βούλτεψη: «Τη φτώχεια τη μετράμε με τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, σε συνδυασμό με το κατώφλι φτώχειας»
-Γιωτάκη: «Έχει καταλάβει ο τηλεθεατής»
-Γιωτάκη: «Ποιος ψήφισε τη συναίνεση στον βιασμό;»
-Βούλτεψη: «Ποιος το είπε αυτό; Ποτέ δεν το ψηφίσαμε»
-Γιωτάκη: «Ήσασταν στη Βουλή το 2019...»
-Βούλτεψη: «Τι λέτε, κυρία μου; Α, παραμύθι. Αυτό το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι;»
-Γιωτάκη: «Καταργήσατε μέσα σε μία νύχτα τη Γενική Γραμματεία Ισότητας»
Και νέο επεισόδιοΛίγο αργότερα, τα αίματα άναψαν εκ νέου σε συζήτηση για τον Ποινικό Κώδικα, θέμα που έφερε στο τραπέζι η Σοφία Βούλτεψη.
-Γιωτάκη: «Ποιος ψήφισε τη συναίνεση στον βιασμό;»
-Βούλτεψη: «Ποιος το είπε αυτό; Ποτέ δεν το ψηφίσαμε»
-Γιωτάκη: «Ήσασταν στη Βουλή το 2019...»
-Βούλτεψη: «Τι λέτε, κυρία μου; Α, παραμύθι. Αυτό το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι;»
-Γιωτάκη: «Καταργήσατε μέσα σε μία νύχτα τη Γενική Γραμματεία Ισότητας»
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