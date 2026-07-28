Βίντεο: Κόντρα Βούλτεψη με την Γιωτάκη της ΕΛΑΣ on air - «Είστε άσχετη των ασχέτων», «έχει καταλάβει ο τηλεθεατής»

Και νέο επεισόδιο

: «Έχει καταλάβει ο τηλεθεατής»Λίγο αργότερα, τα αίματα άναψαν εκ νέου σε συζήτηση για τον Ποινικό Κώδικα, θέμα που έφερε στο τραπέζι η Σοφία Βούλτεψη.: «Ποιος ψήφισε τη συναίνεση στον βιασμό;»«Ποιος το είπε αυτό; Ποτέ δεν το ψηφίσαμε»: «Ήσασταν στη Βουλή το 2019...»: «Τι λέτε, κυρία μου; Α, παραμύθι. Αυτό το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι;»: «Καταργήσατε μέσα σε μία νύχτα τη Γενική Γραμματεία Ισότητας»