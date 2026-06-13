Οι διάσημοι που βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Ανάμεσά τους Κέιτι Πέρι, Τομ Κρουζ και Ντέιβιντ Μπέκαμ
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Οι διάσημοι που βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Ανάμεσά τους Κέιτι Πέρι, Τομ Κρουζ και Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές βρέθηκαν στα γήπεδα σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος

Οι διάσημοι που βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Ανάμεσά τους Κέιτι Πέρι, Τομ Κρουζ και Ντέιβιντ Μπέκαμ
Ιωάννα Μαρίνου
Με έντονο άρωμα Χόλιγουντ και με πρόσωπα από τη διεθνή μουσική σκηνή και τον αθλητισμό ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο φιλοξενούν από κοινού το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Οι πρώτες ημέρες της διοργάνωσης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον δεκάδων διασημοτήτων, οι οποίες βρέθηκαν είτε στις εξέδρες των γηπέδων είτε στις τελετές έναρξης που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις διοργανώτριες χώρες.

Η αυλαία του τουρνουά άνοιξε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, όπου το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, γνωστά ονόματα του θεάματος και του αθλητισμού έσπευσαν να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις, στηρίζοντας τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Στο Τορόντο, ο Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε στις εξέδρες την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Καναδά απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο οποίος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Ο Καναδός ηθοποιός, γνωστός για τη στενή του σχέση με το ποδόσφαιρο μέσω της συνιδιοκτησίας της Ρέξαμ, παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Την ίδια ώρα, στο Λος Άντζελες, αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος έδωσαν το «παρών» στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Ανάμεσά τους ήταν η Πάρις Χίλτον, ο Ρομπ Λόου και ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον.

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Τον ίδιο αγώνα παρακολούθησαν από κοντά και ο Τομ Κρουζ μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη σύζυγό του, Βικτόρια.  Ο σταρ της σειράς ταινιών «Mission: Impossible» και ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους πριν παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τις εξέδρες.


Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κέιτι Πέρι ολοκλήρωσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης στο στάδιο του Λος Άντζελες, ύστερα από εμφανίσεις των Future, Tyla, Anitta και LISA των BLACKPINK.  Λίγες εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση, η τραγουδίστρια είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή της με ενθουσιασμό, δηλώνοντας σε σχετική ανακοίνωση της 8ης Μαΐου: «Κουνάω τα πόδια μου από ενθουσιασμό γιατί θα εμφανιστώ».

 
 Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εθεάθη με τον Τζάστιν Τριντό πιασμένοι χέρι-χέρι στις κερκίδες να παρακολουθούν τον αγώνα.


Ιδιαίτερα λαμπερές ήταν και οι τελετές έναρξης που πραγματοποιήθηκαν σε Πόλη του Μεξικού, Τορόντο και Λος Άντζελες. Στον Καναδά, η Άλανις Μορισέτ ανέβηκε στη σκηνή στις 12 Ιουνίου. Μαζί της εμφανίστηκαν οι Τζέσι Ρέγιες, Μάικλ Μπουμπλέ και Αλέσια Κάρα, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη καναδική μουσική σκηνή.

Στην Πόλη του Μεξικού, η Σακίρα με το «Dai Dai» πρωταγωνίστησε στην τελετή έναρξης της 11ης Ιουνίου, επιστρέφοντας σε μία διοργάνωση με την οποία έχει συνδεθεί όσο λίγοι καλλιτέχνες. Μαζί της εμφανίστηκαν ο Burna Boy, ο J Balvin, η Tyla, ο Αλεχάντρο Φερνάντες και ο Danny Ocean.


Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, η Σάλμα Χάγιεκ κήρυξε την έναρξη από το Στάδιο Αζτέκα, καλωσορίζοντας επισήμως τους φιλάθλους.

 Φωτογραφίες: AP
Ιωάννα Μαρίνου

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