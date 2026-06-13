Οι διάσημοι που βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Ανάμεσά τους Κέιτι Πέρι, Τομ Κρουζ και Ντέιβιντ Μπέκαμ
Ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές βρέθηκαν στα γήπεδα σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος
Η αυλαία του τουρνουά άνοιξε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, όπου το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, γνωστά ονόματα του θεάματος και του αθλητισμού έσπευσαν να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις, στηρίζοντας τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.
Στο Τορόντο, ο Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε στις εξέδρες την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Καναδά απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο οποίος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Ο Καναδός ηθοποιός, γνωστός για τη στενή του σχέση με το ποδόσφαιρο μέσω της συνιδιοκτησίας της Ρέξαμ, παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.
Ryan Reynolds spotted at World Cup match as wife Blake Lively loses court battle ⚽ https://t.co/JaD5uARPkA pic.twitter.com/cTSJiJuWrX— TMZ (@TMZ) June 12, 2026
Paris Hilton at the FIFA World Cup Opening Ceremony? That's hot. ❤️🔥 pic.twitter.com/Dcs0NOkoqD— E! News (@enews) June 13, 2026
Rob Lowe at the #FIFAWorldCup USA vs Paraguay game at SoFi Stadium in Los Angeles (Photo: Michael Buckner/PMC)— Deadline (@DEADLINE) June 13, 2026
Full gallery here: https://t.co/W8FlDSpTWE pic.twitter.com/o6fYvtL7Vx
Jaafar Jackson at the #FIFAWorldCup USA vs Paraguay game at SoFi Stadium in Los Angeles (Photo: Michael Buckner/PMC)— Deadline (@DEADLINE) June 13, 2026
Full gallery here: https://t.co/W8FlDSpTWE pic.twitter.com/6YI0NghsyS
Tom Cruise and David Beckham in the house pic.twitter.com/HS67awd46r— Michael J. Duarte (@michaeljduarte) June 13, 2026
Katy Perry sparkles in silver for World Cup 2026 opening ceremony performance https://t.co/q7b0hffh1R pic.twitter.com/WuNa8gZKcu— New York Post (@nypost) June 13, 2026
Ιδιαίτερα λαμπερές ήταν και οι τελετές έναρξης που πραγματοποιήθηκαν σε Πόλη του Μεξικού, Τορόντο και Λος Άντζελες. Στον Καναδά, η Άλανις Μορισέτ ανέβηκε στη σκηνή στις 12 Ιουνίου. Μαζί της εμφανίστηκαν οι Τζέσι Ρέγιες, Μάικλ Μπουμπλέ και Αλέσια Κάρα, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη καναδική μουσική σκηνή.
Fazia tempo que não a via.— Nanibarbosa (@RosaneBonoro) June 12, 2026
Hino nacional na segunda cerimônia - Canadá.
Alanis Morissette. pic.twitter.com/V5oFyasSH1
Shakira and Burna Boy performing the global anthem “Dai Dai” live at the official FIFA World Cup ceremony in Mexico 🔥🔥— Fifa World © 2026 (@Waleedahmdd) June 11, 2026
The energy, the crowd, the music — this is how you start a World Cup.#FIFAWorldCup #WorldCup2026 #WC2026 #Mexico #SouthAfrica #Football #Shakira #BurnaBoy https://t.co/bQdHxFhNlY pic.twitter.com/ZiP8lRTaWi
"¡Que viva México!", Salma Hayek da la bienvenida en la Copa del Mundo pic.twitter.com/uU9e3SQBu9— Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026
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