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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τρίπολη
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τρίπολη
Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
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