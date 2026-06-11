Μουντιάλ 2026: Η Σάλμα Χάγιεκ καλοσώρισε τον... πλανήτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Σάλμα Χάγιεκ Μεξικό Παγκόσμιο Κύπελλο

Μουντιάλ 2026: Η Σάλμα Χάγιεκ καλοσώρισε τον... πλανήτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο

Η Μεξικανή ηθοποιός βγήκε στη σέντρα του Αζτέκα και κήρυξε την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Η Σάλμα Χάγιεκ καλοσώρισε τον... πλανήτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
Την έναρξη του Μουντιάλ 2026 κήρυξε από το Στάδιο Αζτέκα η Σάλμα Χάγιεκ

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός με καταγωγή από το Μεξικό δεν θα μπορούσε να λείπει από την τελετή έναρξης και λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα βγήκε στη σέντρα για να καλοσωρίσει τον πλανήτη στο Μουντιάλ 2026. 

H ηθοποιός ανέβηκε και στα επίσημα για να συναντήσει τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και το βαρύτιμο τρόπαιο. 







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