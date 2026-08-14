Γιατί ο Τραμπ πήρε αποστάσεις από τον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα να στηρίζει δημόσια τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η εικόνα του οποίου στις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλή - Η δυσαρέσκεια για τη Γάζα και η κρισιμότητα των ισραηλινών εκλογών για τον Λευκό Οίκο