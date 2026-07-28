Γεωργιάδης: Ξεκινά η αξιολόγηση των νοσοκομείων από ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς, για πρώτη φορά τους «κοιτάμε» τόσο επαγγελματικά

Την έναρξη της δυνατότητας αξιολόγησης των νοσοκομείων από ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης.Πρόκειται για το σύστημα που εφαρμόζεται ήδη σε 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές.Όπως είπε ο υπουργός Υγείας μέχρι σήμερα έχουν σταλεί κάτι λιγότερο από 500.000 μηνύματα και έχει απαντήσει το 19% όσων τα έλαβαν, δηλαδή 90.000 ασθενείς.«Είχαμε αφήσει δύο πεδία εκτός: τους ογκολογικούς ασθενείς που έχουν 3 κατηγορίες, αυτοί που έχουν κάνει χειρουργική επέμβαση, αυτοί που μπαίνουν σε πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και όσοι κάνουν ακτινοθεραπεία. Από σήμερα ξεκινάμε με τους ογκολογικούς ασθενείς της πρώτης κατηγορίας, έως τα τέλη του 2026 θα πάμε στη δεύτερη και το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα καλύψουμε την τρίτη κατηγορία».«Για πρώτη φορά κοιτάει το υπουργείο Υγείας αυτούς τους ανθρώπους με τόση λεπτομέρεια» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζοντας ότι για τους παιδιατρικούς ασθενείς θα συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια οι κηδεμόνες τους.Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημείωσε πως «οι ασθενείς μας λένε ότι το ΕΣΥ είναι και μεγάλο και παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες», συμπληρώνοντας ότι «η βαθμολογία είναι ίδια με αυτή αντίστοιχων συστημάτων υγείας μεγαλύτερων χωρών».