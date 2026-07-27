Οδύσσεια: Πώς ο... πολυμήχανος Νόλαν έχτισε την Τροία, την Ιθάκη και τον Δούρειο Ίππο Το επίτευγμα της επικής ταινίας δεν βρίσκεται στα εντυπωσιακά σκηνικά, αλλά στο γεγονός ότι ο σκηνοθέτης μιμήθηκε τον ήρωά του. Το στοίχημα με τις κάμερες IMAX, τα 640 χιλιόμετρα φιλμ και η μετατροπή του ομηρικού έπους της αρχαιότητας σε μια... χειροποίητη ταινία

Τίνα Μανδηλαρά 27.07.2026, 13:37