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Νέα εποχή για την εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν ανακοινώθηκε ως προπονητής με συμβόλαιο ως το 2030
SPORTS
Γαλλία Ζινεντίν Ζιντάν Προπονητής

Νέα εποχή για την εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν ανακοινώθηκε ως προπονητής με συμβόλαιο ως το 2030

Ο 54χρονος καλείται να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον οποίο οι Γάλλοι έφτασαν στην κορυφή του κόσμου το 2018 και είχαν και μια παρουσία σε τελικό Μουντιάλ το 2022

Νέα εποχή για την εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν ανακοινώθηκε ως προπονητής με συμβόλαιο ως το 2030
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Σε νέα εποχή, αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν πέρασε και επίσημα το πρωί της Τρίτης (28/7) η Εθνική Γαλλίας, μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του από την Ομοσπονδία.

Ο Γάλλος πρώην άσος των γηπέδων επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2021 και την αποχώρησή του από εκείνον της Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο φυσικά να οδηγήσει τους Τρικολόρ στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, η συνεργασία των δυο πλευρών θα έχει ισχύ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο Ζιντάν διετέλεσε πρώτος προπονητής της «βασίλισσας» συνολικά τέσσερις σεζόν σε δυο θητείες (2016-2018 και 2019-2021) στις οποίες κατάφερε να πανηγυρίσει τρία διαδοχικά (!) Champions League, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δυο Ισπανίας καθώς και δυο Παγκόσμια Συλλόγων.


Πλέον, ο 54χρονος καλείται να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον οποίο οι Γάλλοι έφτασαν στην κορυφή του κόσμου το 2018 και είχαν και μια παρουσία σε τελικό Μουντιάλ το 2022.
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