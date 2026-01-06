Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μαρία Τζομπανάκη: Στενοχώρησα τον Ορφέα μου, κρυβόμουν για να μην δει πόσο πολύ τραυματικό ήταν για μένα
Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για το διαζύγιό της, την απώλεια της μητέρας της και τη σχέση με τον γιο της
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε η Μαρία Τζομπανάκη, το απόγευμα της Τρίτης, συνομιλώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές της ζωής της.
Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Ντίνο Αυγουστίδη, πατέρα του γιου της Ορφέα, αλλά και για την περίοδο που συνέπεσε με την απώλεια της μητέρας της, χαρακτηρίζοντάς τη ως «διπλό πένθος».
Όπως εξομολογήθηκε, την ίδια περίοδο του διαζυγίου της έφυγε από τη ζωή και η μητέρα της, γεγονός που βίωσε ως ένα ξαφνικό και ιδιαίτερα σκληρό χτύπημα. Τόνισε ότι ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση, καθώς το ζευγάρι είχε πια διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο ζωής που ήθελε να ακολουθήσει.
Η Μαρία Τζομπανάκη περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της μέσα σε ένα βράδυ, έχοντας παράλληλα την ευθύνη της καθημερινότητας ενός εφήβου παιδιού. Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι αυτή η εμπειρία της δίδαξε πολλά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιο της, Ορφέα, παραδεχόμενη πως τον στενοχώρησε εκείνη την περίοδο, προσπαθώντας να κρύψει το βάθος του τραύματος που βίωνε. Όπως είπε, έχουν συζητήσει αργότερα για όσα συνέβησαν, ωστόσο αποδέχεται πλήρως τον τρόπο με τον οποίο εκείνος βίωσε τα γεγονότα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhmbaxx31ip)
