Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο

Η στιγμή της έκρηξης:

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Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, τη στιγμή του δυστυχήματος εκτ

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική έκρηξη.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Σημειώνεται πως από τους πέντε εργαζόμενους που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος

και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.