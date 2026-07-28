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Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Κορινθία Φωτιά Έκρηξη Εργοστάσιο

Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου

Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο
Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε.

Η στιγμή της έκρηξης:


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Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, τη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική έκρηξη.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Σημειώνεται πως από τους πέντε εργαζόμενους που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.


Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.


Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει νέα έκκληση προς επιχειρήσεις, υπευθύνους ασφαλείας και εργαζομένους για την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και πυροπροστασίας, ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

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