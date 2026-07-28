Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο
Κόρινθος: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου
Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε.
Παράλληλα, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.
Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε.
Η στιγμή της έκρηξης:
Τι εξετάζουν οι ΑρχέςΣύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, τη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική έκρηξη.
Ένας νεκρός και δύο τραυματίεςΣημειώνεται πως από τους πέντε εργαζόμενους που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Παράλληλα, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.
Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει νέα έκκληση προς επιχειρήσεις, υπευθύνους ασφαλείας και εργαζομένους για την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και πυροπροστασίας, ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
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