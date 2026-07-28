Ο Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Θα καταργήσουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις

Ενώπιον αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε οτο σχέδιο «Αριστοτέλης» της ΕΛ.ΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση.«Στο σχολείο ενός ακόμα χωριού της ορεινής Ελλάδας, φέτος το Σεπτέμβρη, δεν θα ακουστεί το κουδούνι και οι φωνές των παιδιών. Δεν υπάρχουν πια παιδιά εκεί», ανέφερε στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στρέβλωση με όνομα. «Δεν λέγεται αυτοδιοίκηση. Λέγεται ετεροδιοίκηση», είπε χαρακτηριστικά.Η εκδήλωση, που έγινε στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, συνέπεσε με τα γενέθλια του κ. Τσίπρα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να δέχεται ευχές, ενώ συνεργάτες του, έφεραν τούρτα. «Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία» είπε ο ίδιος στην έναρξη της ομιλίας του.Το πρώτο μέτρο τουείναι η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, του προσωπικού και των πόρων στις αιρετές περιφέρειες. «Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λειτουργούν ως γραφειοκρατικό εμπόδιο ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση», ανέφερε. Το κεντρικό κράτος σε αυτό το μοντέλο, είναι ένα «Κράτος-Στρατηγείο», που σχεδιάζει, συντονίζει, δεν διαχειρίζεται.Το δεύτερο μέτρο είναι η καθιέρωση μητροπολιτικής διακυβέρνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με «ευέλικτο μητροπολιτικό σύνδεσμο» που αναλαμβάνει χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές, μεγάλες υποδομές, αντιπλημμυρική προστασία. «Οι μεγάλες πόλεις της χώρας δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο ως Δήμοι. Πρέπει να εξελιχθούν σε πραγματικά μητροπολιτικά κέντρα διακυβέρνησης», τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε:».Τρίτο μέτρο είναι η ανάκτηση αυτονομίας από τις συνενώσεις του Καλλικράτη για πάνω από 100 δήμους, μεταξύ των οποίων οι δήμοι Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κύμης - Αλιβερίου, Μετέωρων, Ωρωπού, Διονύσου, Μάνδρας - Ευδυλλίας. «», ανέφερε.Με βάση το σχέδιο «Αριστοτέλης» 13 δισ. πρόσθετων πόρων θα αποδοθούν στους δήμους μέσα σε μία δημοτική θητεία, κάτι που θα γίνει εφικτό με τέσσερα εργαλεία: απόδοση στο σύνολό του του τέλους ανθεκτικότητας, αύξηση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο 6% των αποθεματικών του, δέσμευση 40% του νέου ΕΣΠΑ 2028-2034 για την αυτοδιοίκηση, και νέο πρόγραμμα «Φιλόδημος» ύψους 3,5 δισ. ευρώ ανά πενταετία μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Καμία αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην Αυτοδιοίκηση χωρίς τους πόρους και το προσωπικό που τη συνοδεύουν. Καμία. Ποτέ. Για κανέναν λόγο», επισήμανε.Πέμπτο μέτρο είναι η επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών, σε ευθεία αντιπαράθεση με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψήφισε η κυβέρνηση. «Το νέο σύστημα εκλογικής διαδικασίας με την κατάργηση του δεύτερου γύρου είναι ένα εφεύρημα για να ενισχύσει την κομματοκρατία της Νέας Δημοκρατίας σε δήμους και περιφέρειες», είπε.Η πρόταση της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει και προβλέψεις για τις μικρές κοινότητες, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα για ξεχωριστό προϋπολογισμό, θεσμοθετημένη ετήσια χρηματοδότηση χωρίς μεσάζοντα, δεσμευτική εγγραφή στον προϋπολογισμό των έργων που αποφασίζει η τοπική συνέλευση. Παράλληλα, το κόμμα περιλαμβάνει στις προτάσεις του την «Εθνική Πολιτική Γεωγραφικής Ισότητας», με δέσμευση ότι καμία δημόσια πολιτική δεν θα εφαρμόζεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των γεωγραφικών της επιπτώσεων,«στο Μαρούσι και στην Τήλο, στο Κολωνάκι και στα Άγραφα», όπως το είπε.Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την αποκέντρωση ως «τον βασικό μοχλό ανάπτυξης μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και δίκαιης Ελλάδας»: «Επί δεκαετίες σχεδιάζαμε την Ελλάδα από πάνω προς τα κάτω. Σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα από κάτω προς τα πάνω», ανέφερε.

Τα Βασικά Σημεία του «Αριστοτέλη»

Οι αρχές

Οι 4 εγγυήσεις

Οι δήμαρχοι Αθηνών και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης

Από αριστερά προς τα δεξιά Χάρης Δούκας, Γιώργος Καββαθάς και Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Γιάννης Μώραλης και Νίκος Μπελαβίλας

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς

Ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων, Πέτρος Φιλίππου

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων της ΕΛ.Α.Σ. ενόψει ΔΕΘ, μετά από αντίστοιχη παρουσίαση στην Παιδεία. Στο Σεράφειο βρέθηκαν, εκτός των Χάρη Δούκα, Γιάννη Μώραλη και Δημήτρη Κουρέτα, εκπρόσωποι δήμων και δήμαρχοι Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Νέας Σμύρνης, Φυλής, Βόρειας Κέρκυρας και Περιστερίου. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρέστησαν πέραν του κ. Κουφέτα και ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Τεντόμας. Παρών και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Παράλληλα, το παρών έδωσαν στελέχη της ΕΛΑΣ όπως και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, Αθηνά Λινού και Διονύσης Καλαματιανός.Αίσθηση πάντως προκάλεσε ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα, στην έναρξη της εκδήλωσης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, που τα τελευταία επτά χρόνια «έχει γίνει στόχος επιθέσεων, είναι αποκλεισμένη από πόρους. Μόνο στην Αθήνα χάσαμε την ανάπλαση και τις σχολικές επιτροπές. Θα χάσουμε άλλες 3 επιτροπές. Η μείωση στον προϋπολογισμό είναι τεράστια. Το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο εκλογικό σύστημα, που έχει στόχο να αποκλείσει τις συνεργασίες. Πρέπει να υπάρξει μια απάντηση».• Το «Σχέδιο Αριστοτέλης» είναι η πρώτη μεγάλη πράξη της Νέας Μεταπολίτευσης, για να έχουν όλοι οι πολίτες ίδια δικαιώματα και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Περιφέρειες, Δήμους με μητροπολιτικές αρμοδιότητες, αναγέννηση της Τ.Α.• Παρουσιάζουμε μια νέα αντίληψη για την Ελλάδα, μια νέα αρχιτεκτονική του κράτους• Το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια Νέα Αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε Νέα Μεταπολίτευση.• Το Σχέδιο Αριστοτέλης στοχεύει σε μια νέα σχέση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις στις περιφέρειες, στους Δήμους και στους πολίτες. Μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στην ευθύνη και την εξουσία.• Στόχος μας είναι να γίνουμε η Ελλάδα της Ευρώπης - Όχι μόνο επειδή εφαρμόζει ευρωπαϊκούς νόμους. Αλλά επειδή συνδέει τη διαδρομή, την ιστορία, τους αγώνες της, με τις ευρωπαϊκές αρχές, που γέννησε ο διαφωτισμός.• Από την ετεροδιοίκηση στην Αυτοδιοίκηση. Η στρέβλωση της ετεροδιοίκησης που ζούμε σήμερα είναι ότι «σχεδόν τίποτα δεν αποφασίζεται εκεί που ζούμε. Κάποιοι, κάπου στο υδροκέφαλο κέντρο, αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.»• Σταθερή χρηματοδότηση με 4 χρηματοδοτικά εργαλεία - «Δεκατρία δισεκατομμύρια ευρώ στους Δήμους μέσα σε μία δημοτική θητεία. Κοντά στα δεκαπέντε δισεκατομμύρια κατοχυρωμένων πόρων συνολικά.»Βασικές αρχές του Σχεδίου Αριστοτέλης είναι:: Κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τη συμμετοχή του πολίτη.: Οι αποφάσεις παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που αφορούν.: Ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν.: Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν.Η αποκέντρωση θεμέλιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και βασικός μοχλός μιας σύγχρονης δημοκρατικής και δίκαιης Ελλάδας.Με το «Σχέδιο Αριστοτέλης» κάθε Περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι κάθε Περιφέρεια αναδεικνύει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα.-Με το «Σχέδιο Αριστοτέλης» αλλάζουμε τον τρόπο που σχεδιάζουμε το μέλλον – Σχεδιάζουμε την Ελλάδα από κάτω προς τα πάνω:1) Κατάργηση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κεντρικό κράτος μετατρέπεται σε Κράτος-Στρατηγείο που σχεδιάζει, συντονίζει, θέτει στόχους2) Συγκρότηση μιας ενεργειακής κοινότητας σε κάθε Περιφέρεια. Αυτό γίνεται με 3 προϋποθέσεις: προτεραιότητα στο δίκτυο για τις δημοτικές ενεργειακές κοινότητες και δέσμευση ενεργειακού χώρου, επαναφορά net metering, χρηματοδότηση με προτεραιότητα στους ευαίσθητους τομείς ενέργειας και υδάτων, ειδική μέριμνα για τους νησιωτικούς, ακριτικούς Δήμους.- Δήμοι μητροπολιτικά κέντρα διακυβέρνησης που σχεδιάζουν αποφασίζουν, υλοποιούν και λογοδοτούν.• Με το «Σχέδιο Αριστοτέλης» διορθώνουμε τις βίαιες, αναγκαστικές συνενώσεις. Περισσότεροι από 100 Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.• «Η χωρική συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες στις οποίες η θεμελιώδης «αρχή της εγγύτητας» της δημοτικής αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκους, ενώ η Ελλάδα 332 δήμους με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000.»• Μητροπολιτική διακυβέρνηση – Αθήνα, Θεσσαλονίκη γίνονται μητροπολιτικοί σύνδεσμοι με αρμοδιότητες: χωροταξικός σχεδιασμός, μεταφορές και κινητικότητα, μεγάλες υποδομές, ύδατα και αντιπλημμυρική προστασία, περιβαλλοντική προστασία, πολιτική προστασία, διαχείριση κοινόχρηστων και παράκτιων χώρων.• Οι Τέσσερις Εγγυήσεις του Σχεδίου Αριστοτέλης:α) Γεωγραφική Ισότητα / Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας,β) Ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποκτούν σταθερούς πόρους: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, ΚΑΠ περίπου 2 δις ευρώ ετησίως για τη λειτουργία των Δήμων (μισθοδοσία, καθαριότητα, φωτισμός, τρέχουσα λειτουργία) Θεσμοθετούμε ως εξασφαλισμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης συγκροτούμε κατοχυρωμένο, μόνιμο επενδυτικό σκέλος απελευθερώνοντας πόρους που λιμνάζουν: Αποθεματικά, Ευρωπαϊκά κονδύλια, τέλη από τοπική δραστηριότητα.γ) Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη – Εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη με ποσοστό 50% αν δεν επιτυγχάνεται στον α’ τότε στο β’ γύρο. Καθιερώνονται Δημοψηφίσματα. Συμμετοχική Διακυβέρνηση,δ) Ψηφιακή, διαφανής και αποτελεσματική διακυβέρνηση.Στην παρουσίαση έδωσαν το «παρών» ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης, ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων, Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κ.α.Από βουλευτές παρόντες είναι οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Αθηνά Λινού.